Meloni incontra Modi. Dalle materie prime all’energia: ecco i dossier Italia-India

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

È rilancio la parola chiave per interpretare la missione di oggi della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Nuova Delhi. Per effetto del caso dei marò e della vicenda giudiziaria che ha visto Agusta Westland accusata di corruzione, i rapporti diplomatici tra Roma e Nuova Delhi erano ai minimi termini. La risalita è iniziata nel 2017, con la visita dell'allora presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Successivamente il viaggio di Giuseppe Conte, ottobre 2018, ha contribuito a ricucire ulteriormente, così come la visita di Modi a Roma, ospite di Mario Draghi nel 2021.



Interscambio in ascesa

Sul piano commerciale l'obiettivo è aumentare un interscambio già in eloquente ascesa: nel 2022 ha raggiunto il record di 14,9 miliardi di euro con surplus a favore dell’India di 5,2 miliardi, “anche per il ruolo crescente quale fonte di materie prime precedentemente importate da Russia e Ucraina (soprattutto metalli)”, osservano fonti della delegazione governativa italiana a Nuova Delhi. Sul piano diplomatico l'obiettivo è rinsaldare, proprio quando cade il 75esimo anniversario, le relazioni con un player globale imprescindibile, quinta economia mondiale e presto Paese più popoloso del mondo. Da qui la dimensione rilevante che il capitolo difesa assume in questa missione, in cui Meloni sarà accompagnata dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Delhi anche per il G20 dei capi diplomazia.



Loading...

Accordo sulla difesa

Nei giorni scorsi la stampa indiana aveva annunciato la visita della premier italiana proprio mettendo in evidenza come le diplomazie fossero al lavoro per siglare o almeno annunciare un accordo sulla difesa: una nuova cornice politica da riempire di contenuti, ovvero accordi specifici. A beneficiare dell'intesa sarebbero le aziende italiane del settore, a partire da Leonardo che, caduto il bando che non le consentiva di operare in India per il caso AgustaWestland, potrebbe vedersi dischiudere importanti opportunità di inclusione nei programmi di aeronautica e di elicotteristica militare e civile. Ma significative occasioni possono aprirsi anche per Fincantieri ed Elettronica. Altro capitolo sensibile è la transizione energetica, su cui nel 2021 è stato avviato un partenariato strategico bilaterale: l'obiettivo indiano è produrre entro il 2030 500 gigawatt da rinnovabili. Si può consolidare il posizionamento di Enel Green Power, Snam e Maire Tecnimont. Peraltro, l'Italia è membro dell'International Solar Alliance (ISA) a guida indiana, impegnata a promuovere lo sviluppo dell'energia solare.A sostegno delle aziende. Le società italiane attive in India sono circa 700, concentrate nei due maggiori poli industriali di New Delhi e Mumbay/Pune. A loro è dedicata la tavola rotonda sul business che domani sarà presieduta da Tajani e dal ministro del Commercio e dell'Industria indiano Shri Piyush Goyal, secondo quanto reso noto dal Governo indiano.



Settori di cooperazione

È in fase negoziale un accordo di mobilità e migrazione, teso a rafforzare i canali di ingresso regolare in Italia e i rimpatri. È stata decisa per ora una dichiarazione congiunta. La collettività indiana in Italia conta 162.000 residenti regolari. Sono inoltre in negoziato un accordo di cooperazione fra forze di polizia e un accordo di assistenza giudiziaria. La cooperazione scientifica e tecnologica costituisce uno degli ambiti con maggior potenziale di crescita, anche in materia di transizione energetica. Il programma esecutivo 2022-2024, sostenuto da una dotazione annua italiana di circa 500.000 euro, prevede progetti legati alla mobilità, di ricerca congiunta e lo sviluppo di reti di eccellenza, su ricerca genomica e biomedica, intelligenza artificiale, robotica, economia circolare e materiali innovativi. L'interesse verrà rafforzato dall'adesione dell'Italia alla Indo-Pacific Oceans Initiative (Ipoi) lanciata da Modi, dove assumeremo, insieme a Singapore, la guida del pilastro scientifico e tecnologico. La cooperazione accademica e culturale è sostenuta da un'intensa cooperazione nella formazione superiore, con oltre 250 accordi universitari. L'India è il quinto Paese per iscritti nel nostro Paese.



Raisina Dialogue

Sul fronte diplomatico, il clou della visita di Meloni domani sarà l'inaugurazione, con Modi, dell'ottava edizione del Raisina Dialogue, un importante forum geopolitico regionale: l'occasione davanti a una platea che sarà composta anche da vari ministri degli Esteri del G20 di illustrare la politica estera italiana e il posizionamento nell'Indo-Pacifico. Sullo sfondo resta il destino del coinvolgimento italiano nella Belt and road initiative, nuova via della seta: il programma cinese, a cui l'Italia ha aderito nel 2019, a Nuova Delhi non piace per niente e in passato la stessa Meloni aveva definito la partecipazione di Roma “un grosso errore”.