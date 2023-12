Meloni incontra Orban, alla premier il ruolo di pontiere sull’adesione dell’Ucraina

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo il faccia a faccia notturno con Emmanuel Macron e Olaf Scholz appena arrivata all’Europa building Giorgia Meloni incontra Viktor Orban. Un bilaterale finalizzato a facilitare il raggiungimento di un accordo sia sul fronte dell’adesione dell’Ucraina che su quello della correzione del bilancio per mantenere il sostegno finanziario a Kiev. Su entrambi i temi serve infatti l’unanimità che al momento non c’è proprio per la contrarietà dell’Ungheria ribadita da Orban prima dell’avvio dei lavori del summit allo stesso presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, e anche a Scholz e Macron.

A Meloni il ruolo di pontiere

A Meloni il ruolo di pontiere, visti gli ottimi rapporti tra la premier italiana e il leader magiaro, che nell’incontro ha cercato di capire quali sono gli effettivi margini di trattativa . «È la conferma che per fare politica estera si parla con tutti», fanno notare fonti vicine alla premier a proposito dei faccia a faccia di queste ore e a quanto aveva detto la premier in occasione delle comunicazioni al Parlamento dei giorni scorsi. La partita è appena cominciata.

Il punto fermo di Orban

Orban appena giunto a Bruxelles ha ribadito pubblicamente che nonostante ci siano stati «molti colloqui» la posizione ungherese non cambia. «L’allargamento è una questione di merito» e Kiev non ha ancora rispettato tutte le condizioni, ha detto marcando anche il no ad ulteriori fondi all’Ucraina: «Soldi a breve termine nel bilancio già ci sono, se vogliamo aggiungerne altri lo si deve fare fuori budget». L’Italia resta comunque ferma sul sostegno a Kiev come ha confermato direttamente Meloni mercoledì, prima di partire per Bruxelles, nella telefonata con Volodymyr Zelensky. «L’Ungheria deve rendersi conto che è importante trovare unità all’interno dell’Unione europea», ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani da Bruxelles sottolineando «i passi in avanti di Kiev nei confronti della minoranza ungherese».