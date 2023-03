Meloni: «Tagliare tasse sul lavoro, no al salario minimo. Direttiva case green rischia danneggiare Italia»

15:24 Mes, Meloni: «No ratifica in assenza di quadro Ue chiaro anche in materia bancaria»

La premier Giorgia Meloni è intervenuta anche sul tema della mancata adesione dell’Italia al Mes. «Sfortunatamente - ha detto - non stupirò il collega Marattin in riferimento alla ratifica del Mes. La riforma del Mes non è stata mai portata a ratifica e questo dà la misura di come questo strumento necessiti di un approfondimento. Gli strumenti sono strumenti e si giudicano in relazione alla loro efficacia in un determinato contesto. Il Governo ha ricevuto il mandato del Parlamento a non ratificare la riforma in assenza di un quadro normativo chiaro. L’Italia finché ci sarà un Governo a guida della sottoscritta non potrebbe mai accedere al Mes ma temo che non accedano neanche agli altri».