Meloni dal palco della Cgil: «Confronto necessario, ricchezza creata da aziende con i loro lavoratori»

«Questa mia presenza ha fatto discutere. Signori vengo fischiata da quando avevo 16 anni. Potrei essere “Cavaliere al merito” di questa materia. Le proteste non mi spaventano. Il confronto è necessario, utile». È il giorno di Giorgia Meloni, premier del governo di centro destra, sul palco del congresso della Cgil a Rimini. Appena è salita sul palco del congresso della Cgil dalla platea è partito il coro “Bella ciao” da parte di una ventina di partecipanti che subito dopo hanno abbandonato la sala. Alla fine dell’intervento, c’è stato un timido applauso dalla platea, composta da un migliaio di delegati.

«Non mi sottraggo alle contestazioni - ha aggiunto -, molto più profonda ragione per cui sono qui oggi 17 marzo giornata unità nazionale. Oggi è stato colmato un vuoto che vede da 27 anni assenza capo del governo dal vostro congresso, oggi possiamo celebrare unità nazionale. La contrapposizione ha un ruolo persino positivo, l’unità dà un senso alla contrapposizione. Lavoriamo con diverse convinzioni allo stesso obiettivo, il bene della nazione. La ricchezza la creano le aziende, con i loro lavoratori».

«Dobbiamo puntare tutto sulla crescita economica»

Gran parte dell’intervento si è focalizzato sul lavoro. «L’Italia - ha ricordato il presidente del Consiglio - ha un tasso di occupazione storicamente basso: 58% nel 2021, almeno 10 punti sotto la media Ue, peggio per le donne con un gap di 14 punti, salari bloccati da anni, salari piu bassi rispetto al 1990 mentre in Germania gli incrementi sono stati del 30%: significa - ha sottolineato Meloni - che le ricette non hanno funzionato finora, dobbiamo puntare tutto su crescita economica».

«Ridurre carico e contrastare evasione»

Meloni è salita sul palco della Cgil il giorno dopo il via libera da parte del Consiglio dei ministri della riforma del fisco. «Lavoriamo per consegnare agli italiani una riforma complessiva che riformi l’efficienza della struttura delle imposte, riduca il carico fiscale e contrasti l’evasione fiscale, che semplifichi gli adempimenti e crei un rapporto di fiducia fra Stato e contribuente», ha affermato. «Vogliamo usare la leva fiscale come strumento di crescita economica, una riforma che guarda con molta attenzione al lavoro, con interventi sui redditi medio bassi e novità per i dipendenti», ha continuato la premier.

«No al salario minimo legale, estendere la contrattazione collettiva»

Secondo la premier, «per favorire la crescita dell’occupazione e aumentare i salari bisogna puntare sulla crescita fiscale, visione alla base legge delega fiscale frettolosamente bocciata da alcuni, vogliamo ridurre carico fiscale e semplificare gli adempimenti». Quanto poi al salario minimo legale, la sua introduzione «non è la soluzione migliore, c’è il rischio che invece di tutela aggiuntiva diventi sostitutiva rispetto alle tutele della contrattazione collettiva». Secondo la leader di FdI «bisogna estendere la contrattazione collettiva e contrastare contratti pirati e tagliate costo lavoro con taglio cuneo. Sono d’accordo con Landini su stesso lavoro e stessi diritti, lavorare a un sistema di ammortizzatori sociali per dare a tutti le stesse tutele: la legge Biagi aveva questo obiettivo».