Meloni: la transizione ecologica non può smantellare le nostre imprese. Bonomi: noi paghiamo già più del salario minimo

«Ue parla di sovranità, impensabile pochi mesi fa»

Sulle materie prime e sull’industria, ha proseguito Meloni, si lavora con «un approccio congiunto per una Ue che oggi inizia a parlare nientemeno che di sovranità, cosa impensabile qualche mese fa quando veniva confuso con un approccio autarchico, una pericolosa tendenza dei partiti di destra». Che ha fatto notare: «Non era così, chi opera nel campo del reale e non dell’ideologia e dell’utopia ha più facilità a vedere cosa poi si materializza».

«Metteremo a terra il Pnrr, costi quel che costi»

Sul Pnrr, ha affermato Meloni, «non è in gioco il governo ma la modernzzzazione dell’Italia e la sua credibiità a livello internazionale. C’è chi tifa perché si fallisca come se non fosse interesse» di tutto il Paese. «Vi assicuro che i fondi li metteremo a terra costi quel che costi, modificheremo le parti che non vanno bene priviligeremo il profilo strategico» negli investimenti, «contratteremo con la Ue, faremo le norme necessarie a superare le lungaggini e le difficolta degli enti locali. Se qualcuno vuole rimanere a guardare vorrà dire che quando avremo terminato avrà imparato una lezione».

Meloni: "I soldi del Pnrr li metteremo a terra, costi quel che costi"

«A breve un Chips Act italiano»

Il governo, ha annunciato Meloni, lavora per «varare a breve un Chips act italiano». «La politica dei semiconduttori si inserisce in un piano più ampio, volto a rendere l’Italia competitiva in settori ad alto contenuto tecnologico - ha aggiunto -. Il ramo Hi Tech deve attrarre imprese dall’estero ed evitare la fuga di quelle che operano in Italia».

Loading...