Meloni, l’outsider che ha bruciato le tappe: chi è la prima donna premier del governo più a destra di sempre

Non era mai successo che a guidare l’Italia fosse un esponente della destra. Non era mai successo che in Italia a guidare un Governo fosse una donna. Giorgia Meloni ha rotto entrambi i tabù. Anzi ce n'è un altro: non era mai successo che un partito passasse da un’elezione all'altra dal 4 al 26%. Della sua infanzia complicata si è parlato tanto. Il padre che scappa alle Canarie, la casa borghese nel quartire romano alla Camilluccia che brucia costringendo lei, la sorella maggiore Arianna e la mamma a traslocare alla Garbatella, rione popolare, un tempo rosso.

La carriera fulminante: da Garbatella a Fratelli d’Italia

È lì che diventa adolescente, lì decide di iscriversi a un istituto professionale dove poter studiare le lingue. Anche la politica arriva in quegli anni. «I ragazzi che più si dedicavano all’impegno politico cercavano dei riferimenti, una loro dimensione, volevano appartenere a qualcosa», scrive nella sua autobiografia (“Io sono Giorgia. Le mie radici, le mie idee”, Rizzoli). A destra c’è ancora l'Msi ma la svolta di Fiuggi è imminente assieme alla nascita di Alleanza nazionale e al progressivo allontanamento voluto da Gianfranco Fini dall’armamentario nostalgico post-fascista. Meloni sceglie la sezione del Colle Oppio, quella dei “Gabbiani” di Fabio Rampelli, appena rieletto vicepresidente della Camera. La sua carriera è fulminante: a 21 anni è eletta consigliere provinciale, a 27 è presidente di Azione giovani, a 29 deputato e vicepresidente della Camera e due anni dopo, nel 2008, ministro della Gioventù.

Poi arriva la fine di An, la nascita del Pdl, la rottura prima con Fini e poi nel 2012 con il partito di Berlusconi per dar vita a Fratelli d'Italia assieme all'ex azzurro, il “gigante” Guido Crosetto, e a un esponente storico prima del Msi e poi di An come Ignazio La Russa. Con lei però ci sono anche i vecchi compagni di militanza: da Rampelli a Marsilio, da Fazzolari ad Acquaroli e Lollobrigida che anni prima ha sposato la sorella Arianna e poi Donzelli. Arriva anche Raffaele Fitto, pure lui reduce dalla rottura con Berlusconi e soprattutto molto attivo a Strasburgo. Sarà Fitto a suggerirle di entrare nel gruppo di cui lui faceva parte, quello dei Conservatori che l'ha tenuta distante (al contrario di Matteo Salvini) dalla destra più estrema di Identità e democrazia dove ci sono invece Le Pen e anche Adf.

Approccio pragmatico

Nessuno scommette su di lei. «Non esce dal Raccordo anulare», era il commento più benevolo. E invece da quel dall’1,96 per cento al debutto nelle Politiche 2013 passato al 4,35 cinque anni dopo arriviamo al 26% conquistato un mese fa assieme alla leadership del centrodestra e ora alla guida del Paese. Un successo dovuto a un approccio pragmatico, dove la politica economica e fiscale sono finalizzate nelle intenzioni a valorizzare e tutelare il sistema produttivo e il lavoro, e dove “l'interesse della Nazione” viene sostenuto senza fare troppo l'occhiolino alla demagogia.

È così che Fratelli d'Italia comincia ad attrarre esponenti che certo non possono essere considerati vicini alla destra nostalgica: da Giulio Tremonti a Marcelo Pera, da Giulio Terzi di Sant’Agata a Carlo Nordio. La Conferenza programmatica a Milano lo scorso aprile ne è il suggello. Scelta non casuale quella della capitale economica. Meloni decide di giocare in quella che sia Forza Italia che la Lega considerano ancora casa loro. Ma è un'illusione che il verdetto del 25 settembre spazzerà via definitivamente. Adesso però arriva la prova più difficile per Meloni nel momento forse piu complicato dal dopoguerra. L’aspettativa è molto alta e deluderla è assai facile. Almeno questo sperano i suoi avversari e, probabilmente, anche qualche suo alleato.