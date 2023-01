Meloni in Libia con Tajani e Piantedosi. Al centro della missione nuovi accordi sul gas (con l’Eni) e sui migranti

Ascolta la versione audio dell'articolo

La premier Giorgia Meloni è arrivata a Tripoli accompagnata dai ministri degli Esteri, Antonio Tajani, e dell’Interno, Matteo Piantedosi, per una missione del Governo italiano nel Paese nordafricano. In occasione della visita, secondo quanto informa Palazzo Chigi, Meloni avrà una serie di incontri istituzionali con le autorità, in particolare con il presidente del Consiglio presidenziale dello Stato di Libia, Mohammed Yunis Ahmed Al-Menfi, e con il primo ministro del Governo di unità nazionale libico, Abdel Hamid al-Dabaiba.

Le tappe della missione di Meloni in Libia

Il cuore della missione della presidente del Consiglio sarà la firma di un nuovo accordo tra l’Eni e la compagnia statale Noc per il via libera al piano di investimenti del gruppo guidato da Claudio Descalzi, volato a Tripoli insieme alla premier. Sulla visita in Libia è intervenuto poco fa, interpellato dall’agenzia Ansa, anche il portavoce dell’esecutivo libico, Mohamed Hamuda. «Ci sarà un altro incontro con il settore economico e l’oil&gas di entrambe le parti e la firma di due accordi». Delle intese, una riguarda «investimenti ed esplorazione»” nel gas, che sarà per l’appunto sottoscritta da Eni e Noc, e l’altra «il rapporto con la Guardia costiera», ha confermato Hamuda rimandando a «una conferenza stampa al termine degli incontri da cui avremo più informazioni».

Il piano del governo di diversificazione delle forniture

Una delle tv libiche, Libya al-Ahrar, ha mostrato in diretta Facebook onori militari resi a Meloni accompagnata da Dbeibah all’interno di un edificio. L’arrivo della Meloni a Tripoli segue la missione della scorsa settimana ad Algeri, sempre accompagnata dal numero uno Descalzi, e finalizzata, come in questo caso, a puntellare i rapporti con alcuni dei principali fornitori di gas del Paese. Dopo la decisione della Russia di ridurre i rubinetti del gas verso l’Europa, l’Italia ha avviato, già sotto il precedente esecutivo, un piano di diversificazione delle fonti di approvvigionamento che ha nell’Algeria il tassello principale. Grazie alle intese sottoscritte da Eni e Sonatrach, i flussi algerini sono destinati a raddoppiare da 9 a 18 miliardi di metri cubi annui entro il 2024.

La presenza di Eni nel Paese

Quanto a Eni in Libia, il gruppo è presente nel Paese dal 1959 ed è il principale produttore internazionale di idrocarburi nel paese. Opera con Noc attraverso la Mellitah Oil & Gas, una joint-venture paritetica .L'attività di esplorazione, sviluppo e produzione è raggruppata in 7 aree contrattuali principali nell'offshore mediterraneo di fronte a Tripoli, offshore nel bacino della Sirte di fronte a Bengasi e nel deserto libico: Eni ha consolidato negli anni la sua produzione nel paese tramite diversi successi esplorativi, che hanno portato allo sviluppo di diversi giacimenti giant, fra i quali Bouri e Bahr Es Saalam nell'offshore e Abu Attifel e Al Wafa nell'onshore. Recentemente Eni ha rinnovato il suo portafoglio di progetti esplorativi acquisendo l'operatività di vaste concessioni precedentemente assegnate a Bp e che posseggono la potenzialità di portare ad ulteriori scoperte giant. Eni è il primo produttore di gas in Libia e il principale fornitore di gas al mercato locale, con una quota di circa l’80%.

I volumi arrivati dalla Libia nel 2022

Nel 2022 Eni ha prodotto in Libia 9,3 miliardi di metri cubi di gas. Di questi, 2,5 miliardi di metri cubi di gas, ovvero poco meno di un terzo, è arrivato in Italia attraverso il gasdotto Greenstream, mentre 6,8 miliardi di metri cubi sono stati destinati al mercato domestico, per la generazione di elettricità. Il gruppo è infatti impegnato nella fornitura id gas per il consumo interno libico: la produzione è interamente destinata ad alimentare le centrali elettriche del paese, per una capacità di generazione elettrica di oltre 3 gigawatt. Inoltre, Eni è impegnata a garantire la continuità dell'approvvigionamento di energia elettrica attraverso il supporto alla gestione delle centrali esistenti, alla formazione del personale, allo studio di soluzioni con energia rinnovabile.