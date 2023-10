Meloni: in manovra non ci sono risorse da sperperare

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Cerchiamo di fare le cose serie e importanti, non ci sono risorse da sperperare o soldi che si possono buttare in cose che non hanno alcun senso. Ci sono risorse che vanno concentrate sulle cose importanti, che sono imprese, lavoro, redditi e famiglie». Lo ha detto, a proposito della prossima manovra economica, la premier Giorgia Meloni, parlando dal palco della Coldiretti al Circo Massimo.

Difenderemo famiglie e imprese da inflazione

«La grandezza dell’Italia è il lavoro, che abbiamo difeso quest’anno e che incentiviamo nella legge di bilancio che arriva lunedì in Consiglio dei ministri», ha detto Giorgia Meloni, prendendo la parola dal palco del Villaggio Coldiretti al Circo Massimo. «Ci concentriamo ancora una volta sulla lotta all’inflazione, sulla necessità di aiutare famiglie e imprese ad avere una risposta a fronte dell’inflazione galoppante», ha precisato.



Difendiamo le eccellenze, no all’omologazione

«Noi ci siamo concentrati a difendere queste eccellenze dai tanti attacchi finalizzati all’omologazione. Ma non ci riusciranno.Vogliono vendere a tutti lo stesso prodotto - ha sottolineato la premier - ma non ci riusciranno perché per noi è fondamentale la specificità che è la grandezza dell’Italia come è il lavoro che abbiamo difeso quest’anno».

Non è stato anno facile, anche sul piano della tenuta fisica

«Non è stato un anno facile, anche sul piano della tenuta fisica. Sono tornata stamattina alle 6 da un viaggio in Africa in Congo e Mozambico nello stesso giorno, abbiamo fatto 23 ore di aereo. Non è facile. Ma quando si sa che lo si fa rappresentando qualcuno, questo ti restituisce tutta l’energia del mondo», ha detto Giorgia Meloni.