Meloni-Mitsotakis, asse mediterraneo per l’immigrazione. Sullo sfondo anche il Patto di Stabilità

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

L’Unione europea deve prendere in considerazione le richieste dei paesi mediterranei sulla gestione dei migranti: Italia e Grecia sono unite da questo obiettivo. È questo il messaggio che lanciano Italia e Grecia, dopo la visita lampo della premier Giorgia Meloni ad Atene, dove ha incontrato il capo del governo greco Kyriakos Mitsotakis. Un faccia a faccia seguito da una cena di lavoro fra due leader di estrazioni diverse che però difendono interessi nazionali in questo momento allineati, e che potrebbero fare fronte comune anche nel complesso negoziato a Bruxelles sul nuovo Patto di stabilità.

Mitsotakis ponte con il Ppe

Senza contare che, secondo molti osservatori, il primo ministro greco rappresenta per la leader di FdI e dei Conservatori europei un ponte con il Ppe. Meloni reduce dalla visita a Caivano e Mitsotakis da un teso dibattito parlamentare sugli incendi che hanno flagellato il suo Paese, si sono ritrovati a Palazzo Maximos. Nei mesi scorsi hanno dovuto entrambi fare i conti con una strage di migranti, quella di Cutro e quella al largo di Pylos, tragedie di un fenomeno che non accenna a calare lungo le rotte del Mediterraneo centrale e orientale. Una situazione complessa da gestire. Nei giorni scorsi un movimento antirazzista aveva annunciato proteste contro la scelta del governo greco di Nea Dimokratia di collaborare con quello italiano di centrodestra «nella guerra contro i rifugiati e gli immigrati».

Loading...

Migranti, proseguono i trasferimenti dall'hotspot di Lampedusa

Più cooperazione con i paesi africani di origine e transito

Roma e Atene puntano in particolare sulla cooperazione con i paesi africani di origine e transito, rafforzando le relazioni bilaterali. Meloni e Mitsotakis potrebbero unire gli sforzi nella moral suasion sulla Commissione europea per sbloccare i fondi accordati alla Tunisia. Ma soprattutto chiedono a Bruxelles di gestire il problema in modo integrato, in attesa che si completi la negoziazione sul nuovo Patto migrazioni e asilo, e che il sistema di ricollocamenti funzioni davvero.

Interessi che si sovrappongono sul nuovo Patto di stabilità

Un’altra trattativa su cui Roma e Atene hanno interessi sovrapponibili è quella sul Patto di stabilità. Meloni insiste sulla necessità di flessibilità e dello scorporo degli investimenti per transizione verde e digitale, nonché per quelli per la difesa, dal calcolo del rapporto debito/Pil. Nelle ore prima dell’incontro si è diffusa la voce di una bocciatura in arrivo da Bruxelles rispetto alle proposte italiane. Di certo, finora non sono arrivati segnali di apertura, e fra Palazzo Chigi e Mef c’è la consapevolezza del rischio che la nuova governance finanziaria europea non sia definita prima della fine dell’anno. «Tutto è aperto», viene spiegato, senza negare la necessità a quel punto di un periodo cuscinetto.

La ricerca di alleanze per controbilanciare la strategia tedesca

Per fronteggiare la spinta della Germania, l’Italia sta cercando di tessere alleanze con Francia, Spagna e altri Paesi del sud Europa. Inclusa appunto la Grecia. Se questo fronte prenderà corpo sarà più chiaro nei prossimi appuntamenti multilaterali, l’Ecofin informale del 15 settembre, il vertice informale di capi di stato e di governo il 6 ottobre e dieci giorni dopo l’Eurogruppo.