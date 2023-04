Meloni: molte convergenze con la Spagna, sui migranti mi aspetto passi concreti dall’Ue

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Molte le convergenze tra Italia e Spagna: un rapporto particolarmente importane in vista della presidenza spagnola del Consiglio europeo. C’è la necessità che l’Europa dia risposte efficaci e immediate». Lo ha affermato la premier Giorgia Meloni a fianco del presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez al termine del loro incontro bilaterale a Palazzo Chigi.

Meloni: con la Spagna perché riforma Patto punti su crescita

«Importante non ci siano due pesi e due misure: come si è andati velocemente sugli aiuti di stato, confidiamo la stessa velocità sulla flessibilità su utilizzo fondi esistenti e sul fondo sovrano per sostenere industrie europee» ha sottolineato Meloni. «Tutti auspichiamo la riforma del patto di stabilità e crescita entro quest’anno, dando alla crescita sufficiente attenzione, lavoreremo insieme per questo obiettivo».

Meloni: mi aspetto passi concreti da Commissione Ue

La presidente del Consiglio ha parlato anche di immigrazione: «Ci aspettiamo il cambio di passo. Il fatto che l’Europa guardi con maggior attenzione a questo è un passo importante, ma conveniamo che a giugno da parte della Commissione ci sia uno stato sulle iniziative concrete a partire dai finanziamenti e dal trovare soluzioni strutturali con i paesi del Nord Africa».

Sánchez: con Italia rapporti importantissimi



«In un conteso difficile i fondi europei ci consentono di creare posti di lavoro. Credo che sia importantissimo il rapporto tra Italia e Spagna, è fondamentale. La volontà del governo spagnolo è portare avanti le relazioni italo-spagnole» ha detto il presidente del governo spagnolo Sánchez. Che dopo aver sottolineato l’importanza delle relazioni con l’Italia ha affermato: «Siamo d’accordo con Meloni sulla riforma della governance economica europea entro la fine dell’anno».

Sul dossier migranti il premier spagnolo ha sottolineato: «Abbiamo fatto passi avanti in Europa: è un problema europeo e ha bisogno di una soluzione europea. Ma servono risorse adeguate: Italia e Spagna devono parlare di meno della dimensione interna e parlare di più della dimensione esterna, della collaborazione con paesi di origine di transito. Italia e Spagna sono responsabili delle frontiere ma serve aggiungere il concetto della solidarietà».