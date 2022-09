Meloni: nessuna possibilità che FdI governi con Pd. Letta: preoccupato che la destra cambi la Costituzione

11:44 Salvini: non faremo larghe intese. Lega ha già dato

«No, abbiamo già dato. Io governare con Ps e M5S ce l’ho fatta per due anni durante il Covid, ce l’ha chiesto Mattarella. Governare con Renzi, Di Maio, Speranza e Lamorgese non è stato semplice. Chi sceglie la Lega non sceglie più governi tecnici. Tutti i dati dicono che il centrodestra avrà un’ampia maggioranza sia alla Camera sia al Senato. A me piacerebbe che la gente votasse. La sera sto una mezz’ora sui social per capire, per avvicinare, per spiegare la flat tax. Non arriva ai ricchi, se fatturi cinquanta mila euro lordi all’anno non ti sei fatto la terza villa in Sardegna. Se invece di pagare il 40% dello Stato paghi il 15%, vedi che c’è più gente che lavora. L’anno scorso in duecentocinquanta mila hanno aperto partita iva grazie alla flat tax». Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini a Rtl 102.5.