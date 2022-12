Meloni: non guardo al consenso ma a Pil e occupazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Politicamente farò tutto quello che devo fare, non guardo al consenso, ai sondaggi ma alla curva del Pil, dell’occupazione, della ricchezza, di quanti figli si fanno. Quando fra cento anni morirò vorrò essere sicura di aver fatto quello che dovevo per migliorare questa nazione. Questo mi basta». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, sul palco della festa del decennale di FdI a Roma.

Meloni: arrivati a governo in momento più difficile storia

«Arriviamo al governo nel momento più difficile della storia repubblicana. Per noi di facile non c’è stato mai niente» ha aggiunto, rivendicando che «questo partito può vantare una straordinaria classe dirigente. Li ringrazio uno per uno, quel miracolo che abbiamo straordinariamente costruito è stato costruito da mille mani. Io faccio volentieri il portabandiera, ma nessuno da solo avrebbe potuto farlo»

«Troppo profondi per avere un’etichetta»

Quanto all’identità del partito «siamo una proposta politica e culturale troppo profonda per essere inserita in un’etichetta» ha detto la leader di Fdi. «Non siamo diversi da quello che eravamo, siamo diversi da quello che altri volevano raccontare di noi. La verità viene a galla. Dobbiamo essere molto consapevoli della responsabilità che abbiamo»

«Durata governo? Stravolgeremo pronostici, come con FdI»

Sulla durata dell’esecutivo, «abbiamo stravolto i pronostici sulla tenuta di FdI, confido che faremo lo stesso sulla durata del governo» ha rivendicato Meloni, che ha rivendicato: «Dieci anni di Fdi sono una scommessa vinta. Quando abbiamo fondato Fdi nessuno avrebbe potuto immaginare quello che stiamo vivendo oggi, molti scommettevano che Fdi non sarebbe riuscita a sopravvivere e forse anche noi delle volte siamo stati consapevoli di quanto fosse difficile»

«Confindustria critica? Dica dove prendere risorse»

Nel suo discorso la leader di Fdi ha ricordato anche che «più della metà delle risorse le abbiamo usate per mettere in sicurezza le imprese». A seguire l’affondo: «Quando, come fa Confindustria, mi si dice che devo fare di più mi si dica anche dove prendere le risorse. Quando queste realtà legittimamente fanno le loro osservazioni, sono legittimi portatori di interessi, poi non hanno come noi la responsabilità di far quadrare il cerchio»