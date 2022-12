Meloni: «Ora nuova triangolazione con Francia e Germania, no a Ue di serie A e serie B»

Ascolta la versione audio dell'articolo

“Sono d’accordo sul tema della triangolazione con Francia Germania, che è mancata in questi anni”, il tavolo ha “barcollato perché le gambe erano due. Ora la situazione è cambiata e consente a noi di giocare un ruolo diverso”. Così la premier Giorgia Meloni nelle repliche al Senato sulle comunicazioni in vista del Consiglio Ue del 15 e 16 dicembre. Nel suo discorso, la premier ha ribadito il suo no «ad un’Europa di serie A e di serie B» e ha avvertito: «Se Ue inefficace valuteremo disaccoppiamento o altre proposte».

«Ucraina, centrodestra ha avuto sempre posizione chiara»

“Se davvero si fosse dovuto temere che con un nuovo governo” ci sarebbe stata “una posizione diversa sul conflitto in Ucraina, quel timore avrebbe potuto esistere se avessero vinto altri. I partiti di centrodestra” nei fatti “hanno sempre votato in maniera chiara, a differenza del centrosinistra. Le uniche distonie erano nel campo anche da lei rappresentato” ha detto la premier Giorgia Meloni nella replica al Senato sulle comunicazioni in vista del Consiglio Ue. Un campo, ha sottolineato che aveva tra gli “alleati, un partito che scriveva che non bisognava mandare armi all’Ucraina, la sinistra alleata con il Pd”.

Ironia Meloni su M5s, diamo il Rdc ai russi per ritirarsi?

“Si può proporre un Reddito di cittadinanza ai russi per convincerli a ritirare le truppe?”. La premier Giorgia Meloni ha scelto l’ironia per rispondere al senatore del M5s Pietro Lorefice, nella sua replica a Palazzo Madama. “L’invio delle armi è stato deciso da precedente governo, con il M5s alla guida - ha detto Meloni -. A nome dell’Italia voglio ringraziare il Movimento 5 stelle per il sostegno che ha dato al popolo ucraino. Contano i fatti più delle parole”.

«Unica chance per negoziati passa per sostegno a Kiev»

“L’unica possibilità a oggi per un tavolo di negoziazione è che ci sia equilibrio fra le forze in campo nel conflitto. Questo passa per il sostegno all’Ucraina. Se non avessimo sostenuto l’Ucraina, come diceva qualcuno, perché era troppo debole, non avremmo avuto una pace ma un’invasione. Difendo il diritto di una nazione sovrana a difendere la sua sovranità” ha sottolineato Meloni.

Energia, porteremo il tema al Consiglio Ue domani

“In tema di energia, non ho preso la parola prima dell’inizio del dibattito perché non ci sono novità sostanziali dal Consiglio Affari energia di ieri a Bruxelles. La trattativa è ancora in corso, sembra rinviato al Consiglio energia del 19 dicembre. Noi porteremo la questione sul tavolo del Consiglio europeo di domani” ha spiegato la premier.