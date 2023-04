Meloni: a ottobre presentiamo il Piano Mattei per l’Africa

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Stiamo lavorando a una serie di iniziative che riguardano l’Africa», ad esempio «il Summit intergovernativo Italia-Africa, che si svolge ogni due anni: il prossimo ci sarà in autunno e potrebbe essere l’occasione giusta per presentare definitivamente il nostro Piano Mattei». Così la premier Giorgia Meloni arrivando in albergo ad Addis Abeba. «Intanto ci stiamo lavorando in cooperazione con i Paesi africani perché non puoi pretendere di sapere quali siano le soluzioni migliori» senza interlocuzioni coi diretti interessati. «Ottobre è l’occasione per arrivare alla presentazione definitiva del Piano».

Stocktaking Moment, 24-26 luglio

«La conferenza di maggio a New York è co-guidata dall’Italia insieme al Sudan, ci sarà sicuramente a guidarla il nostro ministro degli Esteri, perché è una interministeriale, però io come loro sanno sono sempre disponibile», ha aggiunto Meloni rispondendo a una domanda su una sua eventuale presenza all’appuntamento per i Paesi donatori per il Corno D’Africa. Tra le iniziative per l’Africa la premier ha ricordato anche lo «Stocktaking Moment, l’evento della Fao che stiamo organizzando a Roma per il 24-26 luglio per il quale abbiamo invitato l’Unione africana, e penso ci sarà il primo ministro etiope». Il summit intergovernativo Italia-Africa di ottobre, entrando nel dtettaglio, sarà invece l’occasione di presentare il piano Mattei per il quale è «importante» il confronto con i Paesi africani, «perché non puoi pretendere di sapere quali siano le opzioni migliori: noi possiamo offrire le nostre idee, i nostri punti di vista, poi è importante coinvolgerli ed è quello che stiamo facendo. Quella di ottobre è l’occasione a cui arrivare a una definizione complessiva del piano in cui siano coinvolte queste nazioni».

All’Etiopia serve sostegno economico, come alla Tunisia

«C’è un sostegno del quale questa nazione ha bisogno, particolarmente sul piano finanziario, ce ne stiamo occupando come stiamo facendo in una situazione molto diversa anche per quanto riguarda la Tunisia, per sostenere lo sblocco dei finanziamenti e sostenere una certezza finanziaria che poi consenta ulteriori investimenti. È un tema molto delicato», ha detto la presidente del Consiglio dopo il primo incontro in agenda all’Unione africana per la sua visita di due giorni in Etiopia.