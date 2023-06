Meloni vedrà Macron a Parigi: da Expo 2030 alla rete di Tim, i dossier tra Italia e Francia

Ascolta la versione audio dell'articolo

I fari della vigilia sono tutti puntati sull’Expo 2030. Ma tra gli argomenti che potrebbero fare da cornice nelle prossime ore, in occasione della trasferta a Parigi della premier Giorgia Meloni per l’assemblea generale del Bie (Bureau International des Expositions), ci potrebbe essere anche il dossier “sempre attuale” dell’Alta velocità Tav Torino Lione, nonchè i nuovi equilibri dell comparto tlc, con il riassetto di Tim.

La presidenza francese ha comunicato che la premier e il presidente francese Emmanuel Macron si incontreranno domani pomeriggio, martedì 20 giugno, all’Eliseo. Un faccia a faccia che si svilupperà sulla scia dell’intesa ritrovata tra Italia e Francia durante il G7 di Hiroshima. Nell’incontro «si discuterà dei rapporti bilaterali che uniscono Francia e Italia, e in particolare dell’attuazione del Trattato del Quirinale». Macron e Meloni, ha spiegato in una nota l’Eliseo, «discuteranno di questioni europee e approfitteranno di questo incontro per preparare il Consiglio europeo che si terrà a Bruxelles giovedì 29 e venerdì 30 giugno». Si parlerà «anche del vertice Nato che si terrà a Vilnius, in Lituania, martedì 11 e mercoledì 12 luglio». Inoltre, l’incontro sarà «l’occasione per riaffermare il comune sostegno all’Ucraina sugli aspetti militari, umanitari, economici, diplomatici e giudiziari».



Tra i temi sul tavolo nel dialogo tra Italia e Francia anche la revisione delle regole europee del patto di stabilità e dei paletti fiscali “congelati” causa pandemia, ambito nel quale Meloni può trovare in Macron una spalla. Insomma, le occasioni di convergenza non mancano.

La sfida per Expo 2030: Meloni vola a Parigi

Il “piatto forte” della trasferta francese di Meloni è il dossier Expo 2030. Martedì 20 giugno Meloni vola a Parigi per sostenere la candidatura di Roma a ospitare l’esposizione universale del 2030. L’appuntamento all’assemblea Bie è fondamentale, anche se il voto arriverà il 28 novembre: governo, regione, capitale e comitato promotore lavorano da mesi per convincere i 170 delegati del Bureau international des exposition che sia Roma la città giusta su cui puntare. «È positivo che tutte le istituzioni stiano lavorando per portare Expo a Roma. Sarà una straordinaria opportunità», ha sottolineato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che sarà a sua volta nella capitale francese , insieme al governatore del Lazio Francesco Rocca. E la presenza della premier, per gli organizzatori, è “l’endorsement” fondamentale, visto tra l’altro che il principe erede al trono saudita Mohammed Bin Salman è a Parigi già da qualche giorno per sponsorizzare la candidatura di Riad - ha incontrato anche Macron, che lo ha ricevuto all’Eliseo -, così come gli esponenti del governo della Corea del Sud.

Ma gli italiani sono convinti di avere le carte in regola per battere la concorrenza della sudcoreana Busan e soprattutto della agguerritissima Riad. Sullo sfondo rimane Odessa, cui l’Italia ha proposto da tempo (anche nel corso della visita della premier a Kiev da Volodymyr Zelensky) di trovare eventualmente forme di collaborazione, al momento non previste dalle regole Bie. La partita si giocherà tutta nei 20 minuti assegnati ad ogni Paese per dimostrare che la città, e il Paese, meglio rappresentano lo spirito dell’Esposizione universale: l’arrivo della premier cambia la scaletta degli interventi, accompagnati da alcuni testimonial. In serata, sempre martedì, si sposteranno tutti all’ambasciata italiana dove sarà offerto ai giudici del Bie uno spettacolo per raccontare l’Italia attraverso coreografi ed artisti italiani, sulla falsariga dello show di luci e droni sullo sfondo del Colosseo messo in scena ad aprile per gli ispettori.