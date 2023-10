Meloni: «Con Salvini, Tajani e Mediaset non ci sono problemi». E sul caso Sgarbi: «Aspettiamo l’Antitrust e valuteremo»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Non ho problemi né con Salvini né con Tajani né con Mediaset. Con Mediaset il governo ha dei rapporti che si hanno con una grande azienda», ha affermato la presidente del Consiglio nel punto stampa al termine della riunione del Consiglio europeo a Bruxelles. La premier ha parlato anche del Mes, di migranti, del caso Sgarbi e delle nuove regole di gestione dei conti pubblici.

«Sul nuovo Patto di stabilità e crescita nelle conclusioni del vertice c’è il riferimento a chiudere le nuove regole sulla governance entro la fine dell’anno, anche questo non era scontato - ha affermato -, non è facile la trattativa, ieri abbiamo fatto notte fonda le posizioni di partenza sono divergenti, ma penso che anche grazie al contributo italiano ieri qualche passo avanti è stato fatto».

Sulla manovra ha chiarito: «Vi sconsiglio di rincorrere le bozze, perché di bozze ce ne sono tante. Stiamo lavorando bene, in dirittura di arrivo», ha aggiunto. «Non è stata prevista alcuna norma per il prelievo dei conti correnti, non è prevista nella legge di bilancio», ha aggiunto.

«Zero emendamenti maggioranza è una buona idea»

Sulla regola degli “zero emendamenti” in maggioranza sul testo ha ribadito: «È una buona idea perché l’elemento che qualifica la capacità della maggioranza di fare il suo lavoro è la tempistica con cui decide. Se diamo un segnale che lavoriamo velocemente, rispettando i tempi di una Repubblica parlamentare, facciamo una cosa fatta bene».

La premier ha parlato anche della mancata ratifica dell’Italia alla nuova intesa sul Mes, il Meccanismo europeo di stabilità . «Io penso - ha detto - che dobbiamo stare alla posizione che la maggioranza ha espresso. Continuo a ritenere che, indipendente da cosa si pensi sullo strumento in se, non sia utile per nessuno porre la questione adesso. Quando abbiamo chiaro il quadro faremo le valutazioni più pertinenti», ha aggiunto Meloni che su un eventuale nuovo rinvio della discussione in Aula ha sottolineato: «lo dirà il Parlamento, non sta a me deciderlo».