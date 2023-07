Meloni: processi a rischio per una sentenza della Cassazione, una norma ad hoc per interpretarla

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

In un decreto di legge di prossima approvazione una norma di interpretazione autentica che chiarisca una volta per tutte cosa debba intendersi per “reati di criminalità organizzata”. E questo per evitare che gravi reati restino impuniti e dei processi siano messi a rischio per effetto della sentenza 34895 del 2022.

Ad annunciarlo è stata la premier, Giorgia Meloni, in apertura del Consiglio dei ministri, che, d’intesa con il Guardasigilli Carlo Nordio, invoca una norma ad hoc, che sgombri il campo dai dubbi che possono sorgere dal verdetto della Suprema corte.

Loading...

La sentenza Visualizza

La nozione di criminalità organizzata

La presidente del Consiglio ha citato in Cdm i passaggi della sentenza destinati a creare ricadute pesanti per il sistema interno e per la pubblica sicurezza.

La Cassazione ha affermato che possono «farsi rientrare nella nozione di delitti di “criminalità organizzata” solo fattispecie criminose associative, comuni e non, con la conseguenza che devono escludersi dal regime per essi previsti i reati di per sé non associativi, come un omicidio, per quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del Codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dal suddetto articolo».

Ad avviso della Meloni «in altre parole un omicidio commesso avvalendosi di modalità mafiose o commesso al fine di agevolare un’associazione criminale non sarebbe un delitto di criminalità organizzata, secondo la Cassazione. La sentenza ha ad oggetto il regime delle intercettazioni ambientali, ma afferma principi di carattere generale. E principi del genere - sottolinea la premier - si prestano a provocare ricadute molto pesanti per il nostro sistema e per la pubblica sicurezza».