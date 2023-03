Meloni parlerà al congresso Cgil di Rimini il 17 marzo

Ascolta la versione audio dell'articolo

La premier Giorgia Meloni sarà la prossima settimana al congresso Cgil di Rimini. L’ufficializzazione è arrivata alla presentazione dell’appuntamento da parte del segretario Cgil Maurizio Landini. La presidente del consiglio interverrà dal palco di Rimini con un proprio discorso mercoledì 17 alle 12. Nella stessa giornata è previsto anche il presidente della Cei, cardinale Matteo Maria Zuppi.

Landini: importante presenza Meloni, segno di rispetto

“Il fatto che la premier Giorgia Meloni abbia accettato di partecipare al congresso della Cgil lo considero positivo, segno di rispetto e riconoscimento del ruolo di una organizzazione che rappresenta milioni di persone. Allo stesso tempo mi auguro che si determini quello che finora non si è realizzato: le riforme annunciate devono essere oggetto di confronto e negoziazione” ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini: “A tutti i congressi della Cgil sono stati invitati i presidenti del Consiglio in carica. Non abbiamo mai avuto pregiudiziali verso alcun governo, siamo abituati a misurarci con i governi che ci sono”.

«Fisco, direzione riforma lontana da nostra proposta»

La direzione della riforma fiscale è lontana dalla proposta che abbiamo avanzato da quattro anni come Cgil Cisl Uil. Così il segretario della Cgil Maurizio Landini in conferenza stampa di presentazione del congresso nazionale in programma a Rimini dal 15 al 18 marzo. Landini dice di non aver letto il testo, e soprattutto che non c’è stato nessun confronto, e a oggi nessuna convocazione.