Migranti, Meloni: «Non è vero che non abbiamo voluto salvarli». Cdm a Crotone

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Per quanto riguarda la tragedia dei migranti a largo delle coste crotonesi «non ci sono arrivate indicazioni di emergenza da Frontex (l’Agenzia europea che si occupa della vigilanza sulle frontiere e sulle coste, ndr). Lo ha messo in evidenza la premier Giorgia Meloni, in occasione del punto stampa che si è svolto al termine della missione a Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti. «Valuto di tenere il prossimo Cdm sull’immigrazione a Cutro», ha aggiunto il presidente del Consiglio. «Nonostante continuiamo a lavorare per fermare i flussi di immigrazione illegale anche per impedire che la gente muoia - ha continuato -, noi dall’inizio di questo governo abbiamo continuato a salvare tutte le persone che potevamo salvare quando siamo stati consapevoli del fatto che erano a rischio. Questa è la storia, se qualcuno ne vuole raccontare un’altra lo deve fare in coscienza perché io davvero non credo ci siano materie sulle quali si può esagerare così, nel tentativo di criticare o colpire quello che si considera un avversario».

Il pressing sul ministro dell’Interno Piantedosi affinché si dimetta? «L’opposizione che chiede dimissioni non fa notizia - è la risposta della leader di FdI -. Occorre fermare le partenze illegali per evitare che la gente muoia».

Loading...

Sul dossier Cina: «Via della Seta ancora in via di valutazione»

Sul futuro dell’intesa sulla via della Seta con la Cina Meloni ha posto l’accento sul fatto che «sono due materie diverse, non necessariamente collegate tra loro. Volevamo rafforzare i nostri rapporti con l’India. Il tema della Cina è ancora oggetto di valutazione». Quanto alla crisi ucraina, «credo che il tentativo di Pechino di inserirsi sul piano diplomatico possa essere visto con interesse».

Sulla tragedia dei migranti: «Nessuna comunicazione di emergenza da Frontex»

Per quanto riguarda la tragedia dei migranti nel crotonese, in una lettera inviata a Meloni, il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha spiegato che «questo popolo aspettava una testimonianza della presenza dello Stato, che è arrivata altissima dal Capo dello Stato. Ma qui è mancato il Governo, è mancata lei presidente. Abbiamo aspettato una settimana. La comunità crotonese, colpita da un dolore enorme, ha aspettato un suo messaggio, una sua telefonata, un suo cenno, che non sono arrivati». «La lettera del sindaco di Crotone non l’ho letta tutta - è stato il commento della premier -. Posso solo dire che io sono rimasta colpita dalle ricostruzioni di questi giorni. Ma davvero, in coscienza, c’è qualcuno che ritiene che il governo abbia volutamente fatto morire 60 persone? Vi chiedo se qualcuno pensa che se si fosse potuto salvare 60 persone, non lo avremmo fatto. Vi prego, siamo un minimo seri. La situazione è semplice nella sua drammaticità: non ci sono arrivate indicazioni di emergenza da Frontex - ha sottolineato Meloni -. La rotta, inoltre, non è coperta dalle organizzazioni non governative e nulla dunque hanno a che fare con le politiche del governo. Nonostante noi lavoriamo per fermare i flussi illegali, abbiamo continuato a salvare tutte le persone. Questa è la storia. Io davvero non credo ci siano materie su cui esagerare così per colpire ciò che si considera un proprio avversario. Se qualcuno ne vuole raccontare un’altra, lo deve fare in coscienza».

«Valuto di tenere prossimo Cdm a Cutro su immigrazione»

«Sono rimasta colpita da ricostruzioni su Crotone - ha concluso Meloni -. A Cutro è andato il presidente della Repubblica, che rappresenta tutti gli italiani. È andato il ministro dell’Interno Piantedosi. Ho valutato di effettuare lì il prossimo consiglio dei ministri».