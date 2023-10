Meloni: dal secondo figlio asilo gratis. Taglio del canone Rai da 90 a 70 euro

Ape sociale e opzione donna sostituiti da fondo unico

«Sulle pensioni ape sociale e pensione donna vengono sostituiti da un unico fondo per la flessibilità in uscita» ha detto la premier Giorgia Meloni. «Sempre sulle pensioni interveniamo su alcune situazioni di squilibrio e abbiamo cominciato a dare un segnale sulle pensioni di cui non si è occupato nessuno», cioè quelle interamente nel sistema contributivo. Quindi il governo ha eliminato il vincolo che impone a chi è nel contributivo di andare in pensione con l’età raggiunta solo se l’importo della sua pensione è inferiore a 1,5 la pensione sociale. «Secondo noi non è una misura corretta e lo abbiamo rimosso» ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del Cdm

Per quota 103 aumentano i requisiti di età



«Per quota 103 abbiamo alzato i requisiti di età anagrafica fermo restando i 41 anni di contributi per accedere alla pensione» ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa sulla manovra. «C’è la modifica del requisito e non delle finestre», ha puntualizzato. «Non è quota 104 piena, c’è un meccanismo di - tra virgolette - incentivi a permanere al lavoro e una penalizzazione per quelli che decidono di andare in pensione prima».

Per autonomi conferma flat tax e acconto a rate

Per il “lavoro autonomo”, «anche qui è iniziato un lavoro importante lo scorso anno con l’aumento dell’importo per la tassa piatta al 15%: viene confermata questa misura, e prorogata per altri 3 anni una norma che considero molto importante che è l’indennità straordinaria di continuità, una sorta di cassa integrazione anche per i lavoratori autonomi. Viene anche ampliato il reddito per usufruire di questo ammortizzatore sociale. Inoltre per la prima volta quest’anno gli autonomi non dovranno pagare l’anticipo irpef a novembre ma rateizzarlo in 5 rate da gennaio a giugno». Così la premier Giorgia Meloni.



Fringe benefit mille euro per tutti, 2mila con figli

«Sui fringe benefit l’anno scorso siamo interventi in maniera significativa: lo rendiamo strutturale con modifiche per 2024, portando il tetto a 2mila euro per lavoratori con figli mille euro per tutti gli altri» ha concluso la premier