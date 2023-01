Meloni: serve un fondo sovrano europeo

Ascolta la versione audio dell'articolo

«L’Europa deve proteggere le sue imprese e deve farlo con coraggio. Secondo la posizione italiana significa soprattutto flessibilità sui fondi esistenti». Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa dopo l’incontro con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. «Serve cautela sul rilassamento delle regole sugli aiuti di Stato, l’obiettivo è sostenere le imprese senza rischiare di indebolire il mercato unico. Serve il coraggio - ha aggiunto - di realizzare strumenti come un fondo sovrano europeo. È una materia su cui non sarà facile accordarsi subito a 27 ma per noi è importante che si vada in quella direzione e si dica che si intende andare in quella direzione».

Lindner (Germania): non c’è bisogno di nuovi debiti comuni Ue



Non tutti sono d’accordo. «Dal punto di vista del governo tedesco non abbiamo bisogno di alcuna eccessiva estensione delle sovvenzioni nell’Ue» ha detto ad esempio il ministro delle finanze tedesco Christian Lindner, a Berlino, a margine di una bilaterale con il commissario Ue paolo Gentiloni, incontrando la stampa. «Non c’è nessun bisogno di nuovi strumenti di finanziamento da parte dell’Ue e di nuovi debiti comuni», ha aggiunto.



Meloni: su migrazioni servono soluzioni europee

Meloni ha aggiunto dopo l’incontro con Michel che «sulle migrazioni bisogna avanzare con urgenza verso soluzioni europee a un problema che è europeo, come l’Italia sostiene da anni». Si sta affermando la consapevolezza che l’Ue può e deve intervenire partendo dalla difesa dei confini esterni. «E c’è la consapevolezza che l’Italia non può governare da sola la materia».

«Dividersi su migranti è un regalo ai trafficanti»

Anche perché «a nessuno conviene dividersi su un tema come le migrazioni». Farlo «significherebbe fare un regalo ai trafficanti di esseri umani».

«Impegno per l’Africa deve essere di tutta Europa»

Non solo. «È tempo di lavorare insieme, arginandoli» i flussi migratori illegali «prima che arrivino ai confini europei. Occorre rafforzare la cooperazione con i Paesi di origine e transito dei flussi migratori, e l’Italia sta facendo la sua parte. L’impegno verso l’Africa deve essere di tutta l’Europa e su questo mi pare ci siano importanti punto di contatto. Si deve e si può migliorare l’azione europea in temi di rimpatri. Su queste priorità l’Italia lavora per risposte pragmatiche, efficaci e veloci» ha aggiunto Meloni.