Meloni: «Serve governo presto». Mattarella: non ci arrendiamo a logica guerra

8:36 Landini: imprese facciano loro parte, tassare extraprofitti

La Cgil scenderà in piazza sabato 8 ottobre prossimo perché «chiediamo di essere coinvolti prima che vengano prese le decisioni» e «vogliamo avanzare le nostre proposte». Lo sostiene, in un’intervista a Il Fatto Quotidiano, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Il sindacato intende portare al nuovo governo proposte ben precise: «La prima riguarda il reddito, il salario, le pensioni. Occorre agire con la decontribuzione elevando quella già avviata transitoriamente dal governo Draghi e con la rivalutazione delle pensioni - sottolinea -. Nell’emergenza energetica occorre elevare il bonus sopra la soglia attuale di 12mila euro Isee. Occorre battersi in Europa per rivedere il meccanismo dei prezzi». Ma non solo: «Occorre intervenire sulle bollette attraverso due strade: tassare gli extraprofitti, ipotizzando anche un Fondo con garanzie pubbliche che possa dare un contributo e garantire una super-rateizzazione delle bollette e magari arrivare a un vero e proprio contributo di solidarietà». Secondo Landini «in questi anni le risorse alle imprese sono state date, ora i soldi pubblici vanno condizionati alla difesa dell’occupazione e a nuove politiche industriali - sottolinea - . Il rischio è che si vada in recessione, quindi anche le imprese devono svolgere una funzione di responsabilità sociale. I loro profitti, che non riguardano solo il settore dell’energia, vanno messi a disposizione della crescita del Paese. Tutti devono fare la loro parte». Il segretario generale della Cgil non è contrario al reddito di cittadinanza: «L’idea che in un Paese con questo livello di povertà e di disagio sociale si cancelli il reddito è una follia, tanto più che la rendita finanziaria è tassata meno del lavoro e delle pensioni. Possiamo migliorarlo e fare un ragionamento più serio sulle politiche per il lavoro».