Governo, si stringono i tempi. Verso incarico-lampo

Con l’avvio delle consultazioni al Quirinale si è aperta la strada alla formazione del governo. Una fase che potrebbe essere breve: oggi (ore 10,30) il centodestra sarà ricevuto da Sergio Mattarella al Quirinale e Giorgia Meloni che guida la delegazione unitaria punta a chiudere in fretta se - come tutto lascia ipotizzare - sarà lei a ricevere l’incarico di formare il nuovo governo. Se la chiamata del Colle dovesse arrivare nella stessa giornata di oggi, è possibile che il giuramento del nuovo esecutivo nel Salone delle Feste del Quirinale avvenga già domenica.

L’incognita del Cavaliere

«Insieme a tutta la coalizione del centrodestra, saliremo al Quirinale per le consultazioni con il presidente della Repubblica Mattarella. Siamo pronti a dare all’Italia un Governo che affronti con consapevolezza e competenza le urgenze e le sfide del nostro tempo» scrive Twitter la leader di Fdi nella serata di giovedì. Ma a preoccupare è ancora l’imprevedibilità di Silvio Berlusconi dopo la bufera scatenata dalle sue parole su Putin e l’Ucraina.

Dalla coalizione si sono affrettati a far sapere che, proprio in quanto delegazione unitaria, dopo il colloquio decisivo con il presidente sarà la leader di Fratelli d’Italia, e solo lei, ad affrontare la stampa. Un modo per evitare che si ripeta quanto già successo 5 anni fa. Anche perché il Cavaliere è descritto come furibondo per come sono andate le cose fin qui, per il trattamento riservato agli azzurri dalla “signora Meloni” e sembrerebbe tutt’altro che intenzionato a farsi da parte.

I tempi

Il capo dello Stato ascolterà la delegazione che esprime la maggioranza, come ha fatto il giorno precedente per le opposizioni. Per le sue valutazioni partirà dalla tradizionale logica dei numeri parlamentari. Che mai come questa volta sono di facile lettura, tanto che il Quirinale prevede tempi rapidi (già domani sera al rientro di Mario Draghi da Bruxelles) per l’incarico a Meloni. E mette a disposizione i saloni del Quirinale anche nel fine settimana per il giuramento del nuovo governo. Ovviamente se la premier in pectore - come è intenzionata a fare - riuscirà a bruciare i tempi, accettando senza riserva l’incarico, rinunciando alle consultazioni con le altre forze politiche e presentandosi già sabato con la lista dei ministri.

L’allarme delle opposizioni

L’opposizione ha occupato la scena del primo giorno di consultazioni trasmettendo al presidente Sergio Mattarella una serie di forti preoccupazioni per il governo di centrodestra che si sta costruendo. In particolare l’allarme si concentra sulla politica estera: gli audio rubati di Silvio Berlusconi si traducono al Colle in un fuoco di sbarramento per Antonio Tajani che tutte le indiscrezioni indicano alla guida della Farnesina. Inconcepibile, attacca Carlo Calenda ricordando che l’ex presidente del Parlamento europeo è un uomo del Cavaliere e in quanto tale non è raccomandabile metterlo alla guida della Farnesina mentre la guerra in Ucraina infuria. «Se il ministro degli Esteri è espresso da una forza politica che con il suo capo più volte ha definito l’invasione russa una risposta alla provocazione ucraina per portare persone per bene al governo di Kiev a fronte delle bombe e dei morti non è concepibile», afferma dopo il colloquio con Mattarella.