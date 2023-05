Meloni spinge sulle riforme: «Confronto su misure improrogabili». Al via il tavolo con le opposizioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Al via, nella biblioteca del presidente a Montecitorio, le consultazioni sulle riforme tra il governo e le opposizioni. Si inizia con i Cinque Stelle, la cui delegazione è formata dal leader Giuseppe Conte, i capigruppo Stefano Patuanelli, Francesco Silvestri. Per il governo, presenti la premier Giorgia Meloni, i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro per le Riforme Elisabetta Casellati, quello per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, i sottosegretari alla Presidenza Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, e il costituzionalista Francesco Saverio Marini.

La premier: terrò fede al mandato degli italiani

«Il governo dialogherà con i rappresentanti dei partiti sulle riforme istituzionali necessarie all’Italia. Intendiamo ascoltare attentamente ogni proposta o critica, nel corso di quello che consideriamo un confronto importante per la nostra democrazia e per approvare misure improrogabili per il bene dei cittadini e della Nazione». È il perimetro segnato dalla premier entro cui si muoverà il tavolo di confronto con le opposizioni. Primo e attesissimo faccia a faccia con Elly Schlein, con il ritorno del Terzo Polo unito dopo settimane di conflitti tra Italia viva e Azione. L’auspicio di Meloni è che si proceda insieme, ma le intenzioni di fondo nell’eventualità di intoppi sono inequivocabili. «Voglio fare una riforma ampiamente condivisa ma la faccio perchè ho avuto il mandato dagli italiani e tengo fede a quel mandato: voglio dire basta ai governi costruiti in laboratorio, dentro il Palazzo, ma legare chi governa al consenso popolare». Il che suona come una sorta di avvertimento implicito alle opposizioni.

Loading...

Casellati «fiduciosa», stabilità per Italia più credibile

Si dice «fiduciosa» Maria Elisabetta Casellati, ministra delle Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, in un’ intervista al Corriere della Sera. Perché i tempi sono ormai maturi, la riforma costituzionale non può essere una priorità solo del centrodestra, ma una scelta obbligata di tutti perché il nostro Paese ha avuto 75 anni storia repubblicana, 68 governi, con una durata media di 14 mesi. Serve dunque più stabilità per rendere l’Italia più credibile e più competitiva nell’economia mondiale».

Riforme, Tajani: "Aperti a proposte dell'opposizione"

Le posizioni (diversificate) dei partiti

I partiti arrivano al confronto con Meloni portando posizioni assai diversificate. La presidente del Consiglio si è spesso espressa a favore del presidenzialismo. Con un’elezione diretta, ma non è ancora chiaro se questa debba riguardare il presidente della Repubblica, sul modello francese, o il capo dell’esecutivo, come per presidenti di Regione o sindaci. Il Pd è contrario a qualsiasi ipotesi di elezione diretta. È favorevole, invece, a un rafforzamento dei poteri del premier sotto la forma del cancellierato alla tedesca. Giuseppe Conte ha espresso la sua contrarietà a qualsiasi riforma che vada verso il presidenzialismo all’americana o il semipresidenzialismo alla francese. Eleggere il «Sindaco d’Italia» rimane l’obiettivo di Matteo Renzi, così come il superamento del bicameralismo perfetto. Nel programma della Lega la proposta sull’autonomia, già in discussione al Senato, precede quella sulle riforme istituzionali. «Per l’Italia il premierato potrebbe essere una soluzione, la vedo più gradita tra le forze politiche», così si è espresso di recente il coordinatore del partito Antonio Tajani. Il programma elettorale di Forza Italia, però, riporta l’elezione diretta del presidente della Repubblica.