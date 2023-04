Meloni a Sunak: d’accordo con il tuo lavoro sui migranti

Ascolta la versione audio dell'articolo

LONDRA - Sintonia politica, piena intesa sul problema dei migranti e stretta collaborazione economica con forti prospettive di crescita. È la storia di un successo annunciato la visita ufficiale di due giorni del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivata a Londra oggi per due giorni di incontri.

L’incontro bilaterale a Downing Street

Prima tappa l'incontro bilaterale a Downing Street con il premier britannico Rishi Sunak, che ha accolto la Meloni con grande calore. «La nostra è un'amicizia fondata su decenni di collaborazione - ha detto il premier -. Abbiamo gli stessi valori e possiamo lavorare bene insieme». I due leader firmeranno un memorandum d'intesa per rinsaldare formalmente i rapporti. «Sono molto contenta di essere qui - ha dichiarato la Meloni -. Le nostre due nazioni hanno una forte partnership e noi stiamo dalla stessa parte e concordiamo perfettamente sulla questione dell'immigrazione».

Le proteste

Fuori da Downing Street l'intesa è stata meno calorosa, con un gruppo di manifestanti che hanno issato cartelli con su scritto “No alla fascista Meloni” e urlato “Sì ai migranti, no ai fascisti”.

Prima volta di Meloni in Gran Bretagna

È la prima visita della Meloni in Gran Bretagna ma non è il primo colloquio tra i due leader, che si erano incontrati nel novembre scorso a margine del COP27 in Egitto, entrambi eletti da poco e al debutto sul palcoscenico internazionale.Meloni ha definito Londra un partner e alleato chiave, mentre Sunak ha srotolato il tappeto rosso, non solo dedicando tre ore ai colloqui ma anche organizzando una visita privata senza precedenti per il presidente del Consiglio italiano, che accompagnerà all'abbazia di Westminster per mostrarle in anteprima i luoghi dove il 6 maggio si terrà la cerimonia dell'Incoronazione di Re Carlo III.

I punti d’intesa

Numerosi i punti d'intesa politica tra i due leader appartenenti alla destra conservatrice: sul sostegno all'Ucraina e alla Nato, sull'importanza del blocco anglosassone, sulla necessità di guardare a Est rafforzando la presenza nell'Indo-Pacifico, e soprattutto sull'imperativo di agire per frenare l'immigrazione illegale.Londra auspicherebbe un aperto sostegno di Roma alla controversa politica del Governo conservatore sui migranti che attraversano la Manica, che vorrebbe arrestare allo sbarco e detenere fino al rimpatrio forzato nel Paese di provenienza o alla deportazione in Rwanda.