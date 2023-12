Meloni-Sunak: progetto italo-britannico di rimpatri volontari

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato a Palazzo Chigi il Primo Ministro del Regno Unito Rishi Sunak. Al centro dei colloqui, il lavoro comune in ambito migratorio nel quadro del Memorandum d’intesa firmato a Londra lo scorso 27 aprile. I due Leader hanno stabilito di cofinanziare un primo progetto italo-britannico di rimpatri volontari assistiti nei paesi di origine predisposto dall’OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) a favore di migranti bloccati in Tunisia». Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi.

Meloni: insieme su IA, migranti e famiglia

Dopo il pranzo di lavoro insieme, la premier Giorgia Meloni, il primo ministro britannico Rishi Sunak e il presidente albanese Edi Rama hanno lasciato Palazzo Chigi. Sunak e Meloni sono andati ad Atreju, dove era atteso l’intervento del primo ministro britannico al quale assisterà anche la presidente del Consiglio. «Ora voglio dare il benvenuto al leader di una grande Nazione europea, un leader conservatore, un uomo, un leader con il quale ci siamo trovati sulle materie fondamentali di questo tempo e abbiamo costruito insieme un rapporto su alcune materie come l’IA, migrazione e famiglia, che sta dando i suoi frutti. Ci ha fatto il grande regalo di essere qui», ha detto il premier Giorgia Meloni annunciando l’intervento del premier britannico Rishi Sunak ad Atreju.

Sunak: Lampedusa non regge

«Thatcher aveva capito che le idee erano importanti solo se si potevano implementare. Non si è mai tirata indietro anche quando la lotta era dura, e oggi dobbiamo applicare il radicalismo di Thatcher per quanto riguarda l’immigrazione illegale. I nostri oppositori vogliono mettere la testa sotto la sabbia e lasciare che il problema vada via da solo ma non funziona così. Andate a Lampedusa, dove il 50% degli immigrati è arrivata quest’anno: non è più sostenibile, non è corretto ed è immorale» ha dichiarato il premier britannico Rishi Sunak intervenendo ad Atreju.

Ucraina

Con Giorgia Meloni «abbiamo un amicizia molto solida e forte che si sta riconsolidando. Siamo atlantisti, conservatori, sosteniamo la Nato e siamo contro l’aggressione russa all’Ucraina» ha dichiarato il premier britannico Rishi Sunak intervenendo ad Atreju.

Sunak a Meloni, grazie per tua leadership globale

«Grazie per la tua leadership a livello globale». Lo ha detto il premier britannico, Rishi Sunak, rivolgendosi alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dal palco di Atreju. «È bellissimo essere qui - ha affermato Sunak - in questa città eterna (Roma ndr) così bella. Quando ero piccolo e guardavo “La Storia infinita” non avrei mai immaginato di intervenire a un meeting chiamato Atreju». Sunak ha definito Meloni come una persona «determinata e convinta, l’ho visto in tutti gli incontri, a Granada, a Hiroshima, a Dubai e anche il mese scorso quando ci siamo visti nel Regno Unito».