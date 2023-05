Meloni: provvedimenti per alluvione al Cdm di martedì. G7 italiano si terrà nel 2024 in Puglia

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Abbiamo parlato degli errori del passato, di come impostare i rapporti con il sud globale e come superare la narrativa dell’Occidente contro il mondo. Abbiamo parlato di intelligenza artificiale, tema legato alla democrazia: il rischio che corriamo è una società in cui il progresso sostituisce le capacità umane, telecrazie». Così Giorgia Meloni parlando da Hiroshima prima di fare rientro in Italia per seguire da vicino l’emergenza in Emilia Romagna. «Ho bisogno del tempo necessario per organizzare al meglio il Consiglio dei ministri e i provvedimenti che saranno approvati nella giornata di martedì».

Sicurezza energetica, migrazioni e attenzione all’Africa

La premier ha annunciato che il G7 2024 a guida italiana si terrà nella seconda metà di giugno, «dopo il voto europeo» previsto il 9-10, e che la sede sarà la Puglia. «Abbiamo scelto la Puglia come sede del G7 perché storicamente ha svolto la funzione di ponte tra occidente e oriente: anche Francesco l’ha scelta per un evento senza precedenti, terra simbolo di dialogo tra Oriente e Occidente», ha aggiunto la premier. «Ho anticipato agli altri leader le nostre priorità. Sull’Ucraina, vogliamo il rispetto delle regole internazionali. Sicurezza energetica, le migrazioni e l’attenzione all’Africa su cui c’è stata colpevole dimenticanza».

«L’Ucraina sa di poter contare sull’Italia a 360 gradi»

«L’Ucraina sa di poter contare sul sostegno italiano a 360 gradi. In questi due giorni abbiamo portato il nostro punto di vista». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa al G7 di Hiroshima ricordando che domani i leader del G7 e i partner invitati incontreranno il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Con Macron colloquio andato bene come sempre

Con Macron «è andata bene come i precedenti incontri: siamo concreti al di là delle cose in campagna elettorale che ciascuno di noi ha. Siamo due Paesi vicini su moltissimi dossier. Il prossimo Consiglio Ue deve agire subito sulla Tunisia e c’è piena disponibilità a dare una mano non tanto all’Italia ma all’Europa di cui siamo la frontiera».

Dal G7 nessun pressione sulla Via della Seta

Sul memorandum sulla Via della Seta dal G7 «non ho ricevuto nessuna pressione, non è stato mai citato». Ad assicurarlo è la premier in conferenza stampa da Hiroshima. Si tratta di «una valutazione delicata che abbiamo tempo per fare, ma è una valutazione che va fatta con gli attori in campo, che è il Parlamento».