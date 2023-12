Meloni: superbonus regalo dello Stato ai truffatori

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Il superbonus pesa come un macigno su nostri conti e sottrae 20 miliardi di euro l’anno». E ancora. «È un provvedimento che nasceva da un intento condivisibile» ma è stato trasformato «nel più grande regalo fatto dallo Stato a truffatori e organizzazioni criminali, lasciando aziende e famiglie per bene in un mare di guai. Questione che ora noi cerchiamo di risolvere». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in sede di replica al Senato dopo la discussione sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue del 14 e 15 dicembre (il 12 dicembre le comunicazioni alla Camera, ndr).

Meloni: veto sul patto? Non escludo nessuna scelta

Il veto sul patto di stabilità? «Io non escludo nessuna delle scelte. Credo si debba fare una valutazione su ciò che è meglio per l’Italia sapendo che se non si trova un accordo, noi torniamo ai precedenti parametri. Io farò tutto quello che posso». Così la premier Giorgia Meloni in replica al Senato dopo la discussione sulle sue comunicazioni.

«Trasformare l’Ue da gigante burocratico a politico»



Sull’allargamento dell’Ue, la premier si è detta «molto d’accordo». E ha parlato di «una scelta strategica per tutti noi». Bene l’allargamento, dunque. «Se immaginassimo un’Ue con 30-32 Stati membri questo porterebbe nuove sfide. E di questo si parlerà, così come si parlerà delle riforme che si dovranno fare. Si dovrà anche ragionare sul bilancio. Non dobbiamo fare l’errore di partire da un processo decisionale, ma da quello di cui l’Ue si deve occupare. L’Ue si deve concentrare su materie che non possono essere affrontate dai singoli Stati. Questa è la posizione che sto portando avanti. Si deve trasformare l’Unione Europea da ’gigante burocratico a gigante politico»

«Nessun attacco a Draghi»



La premier ha poi ribadito che i suoi commenti sulla foto dell’ex premier Draghi con Macron e Scholz in treno per Kiev «sono lungi dall’essere un attacco a Mario Draghi». E ha aggiunto: «Tutti sanno quel che penso della fermezza di Draghi sull’Ucraina, di quella maggioranza che tutti ricordano». «Quello che cercavo di spiegare - ha chiosato - è che, proprio perché ho rispetto di quella fermezza, non si risolve il suo lavoro fatto nella foto sul treno con Francia e Germania»