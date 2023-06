Meloni: il Mes è uno stigma, la proposta della Commissione sul Patto non convince

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sul Mes (il Meccanismo europeo di stabilità non ancora sottoscritto dall’Italia) Giorgia Meloni tiene il punto: «È uno stigma che ora rischia di tenere bloccate delle risorse in un momento in cui invece stiamo tutti cercando risorse» e, comunque, dice la premier intervistata da Bruno Vespa al forum “L’Italia che verrà” alla Masseria Li Reni, «è un tema che sarebbe stupido aprire adesso». E la riforma del Patto di stabilità e crescita? «Non sono convinta sulla proposta della Commissione» ha risposta Meloni.

La presidente del Consiglio riconosce poi che «in Italia c’è un problema di salari» e ribadisce che «l’obiettivo è rendere il taglio del cuneo strutturale, dipende dalle entrate dello Stato, che dipendono dalla crescita».

«Stupido parlare ora di Mes, non ho cambiato idea»



«Il Mes è un tema che sarebbe stupido aprire adesso, per due ragioni: la prima è che non ho cambiato idea sul Mes, ma è una parte di una serie di strumenti che vanno discussi nel loro complesso. Non ha senso ratificare la sua riforma se non sai cosa prevede il nuovo Patto di stabilità e crescita. Non sono convinto aulla proposta della commissione» ha detto la presidente del Consiglio. Epoi: “Il Mes è uno stigma che ora rischia di tenere bloccare delle risorse in un momento in cui invece stiamo tutti cercando risorse: poi non verrebbe utilizzato da nessuno”.

«Sulla Tunisia si va verso pacchetto di aiuti Ue»

La premier ha parlato anche di migranti («l’immigrazione illegale va fermata prima che arrivi in Europa. Non si può prescindere dalla collaborazione di partenza e di transito: il lavoro che stiamo facendo nel Nord Africa è quello più serio») e del caso Tunisia: «Sto lavorando quotidianamente, domenica ci recheremo io, von der Leyen e il primo ministro olandese Rutte. Ci sono già stata martedì, ed è grazie al lavoro molto prezioso che l’Italia ha fatto, insieme a quella missione, che si dovrebbe concretizzare il primo pacchetto di aiuti della commissione che è anche propedeutico a favorire l’accordo con il Fmi. A Tunisia e Fmi chiedo un approccio il più possibile pragmatico e non ideologico e mi pare che su questo si stiano facendo passi in avanti».

«Elezione diretta premier e stabilità punti irrinunciabili»

Capitolo riforme istituzionali. «Abbiamo avviato un confronto: non mi sono presentata con un modello, non dobbiamo copiarne uno dall’estero, possiamo trovarne uno nostro. Ho due obiettivi irrinunciabili, due priorità: chi governa lo decidono gli italiani, non il palazzo, quindi dando attenzione e riconoscere il voto delle urne, ci deve essere l’elezione diretta. Poi serve la stabilità del governo» ha scandito la premier.