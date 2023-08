Meloni: tassa sui margini ingiusti delle banche, sul salario spero proposta condivisa con opposizioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

A 48 ore di distanza la premier Giorgia Meloni interviene sul provvedimento una tantum che introduce una tassa sugli extraprofitti delle banche. Nell’ultimo Consiglio dei ministri, ha detto la premier nel collegamento social “Gli appunti di Giorgia”, «abbiamo approvato diverse misure importanti. La più importante è quella che riguarda la tassazione dei margini ingiusti delle banche».

Le risorse che arriveranno dalla questa tassazione andranno «a finanziare le misure a sostegno delle famiglie e delle imprese» che stanno vivendo «un momento di difficoltà per l’alto costo del denaro» ha annunciato la presidente del Consiglio.

Loading...

«Sul reddito di cittadinanza non torniamo indietro»

Che ha parlato anche dell’abolizione del reddito di cittadinanza: «Il governo non intende tornare sui suoi passi» ha detto, perché vuole passare dal «Reddito di cittadinanza al Reddito di occupazione, cioè che si ottiene grazie al lavoro». La premier ha sottolineato che le stime di chi avrebbe perso il reddito erano di «300mila» persone e invece lo hanno perso in «112mila». «Ragionevolmente - osserva - significa che hanno già cominciato a lavorare perché sapevano che ad un certo punto non avrebbero più potuto contare sul reddito e si sono rimboccate le maniche e hanno cominciato a cercare un lavoro che hanno trovato».

Salario minimo, Schlein: venerdì da Meloni con spirito costruttivo

Meloni: su salario spero proposta condivisa con opposizioni

Quanto all’incontro in programma venerdì con le opposizioni sul salario minimo Meloni ha detto: «Capiremo se c’è il margine di presentare insieme una proposta seria contro i salari bassi che possa fornire i parametri salariali per i lavoratori non coperti dalla contrattazione collettiva, che possa aumentare i controlli per contrastare il lavoro irregolare, i falsi contratti part time e altri reati del genere, e speriamo che su questo si possa arrivare a una risposta seria condivisa e che migliori complessivamente le condizioni dei lavoratori italiani e non migliori quelle di alcuni, peggiorando quelle di altri».

«Non perdiamo i fondi del Pnrr, c’era chi lo sperava»

«L’Italia nel 2023 beneficerà di 35 miliardi del Pnrr, l’Ue conferma che alla fine dell’anno avrà tutte le risorse previste con buona pace di chi sperava che le perdesse o ne perdesse una parte» ha commentato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. «Siamo molto soddisfatti per questi risultati ottenuti, avevamo promesso che l’Italia non avrebbe perso un euro, che le cose sarebbero andate bene, i nostri progressi e sforzi sono riconosciuti e se a qualcuno dà fastidio che l’Italia abbia questi successi, noi continueremo a non risparmiarci».