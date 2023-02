Meloni a Kiev: «Determinata a capire cosa serve al popolo ucraino»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Giorgia Meloni è arrivata. La premier partita attorno all'una di notte dal confine ucraino viaggia sugli stessi binari che lunedì ha percorso Joe Biden per incontrare Volodymyr Zelensky. Proprio l’incrocio con il ritorno del presidente statunitense ha provocato un ritardo sul programma iniziale. La delegazione italiana è rimasta ferma sulla pista dell’aeroporto di Razov per oltre un’ora in attesa del decollo dell’Air Force One ed è probabilmente in quei 60 minuti che si è tenuta la telefonata tra Biden e Meloni.

L’arrivo a Kiev

L’arrivo a Kiev è avvenuto attorno alle 10,15. «Emozionata? Sono curiosa e determinata a capire di che cosa questo popolo ha bisogno. È giusto esserci per aiutare gli italiani a capire» ha detto Meloni appena scesa dal treno. «Sono curiosa, determinata a capire quello di cui questo popolo ha bisogno» ha aggiunto la premier. Prima di recarsi al palazzo presidenziale la presidente del Consiglio visiterà alcuni luoghi simbolo della resistenza ucraina e degli orrori commessi dai soldati russi sulla popolazione civile di Bucha e Irpin. Tutto avverrà quasi in contemporanea con il discorso di Vladimir Putin sullo stato della Nazione all’assemblea federale russa. Un altro incrocio di questo viaggio.

Il ritorno in Polonia

Meloni lascerà Kiev nel tardo pomeriggio di oggi per intrapredere il lungo viaggio di ritorno verso il confine polacco e il decollo dell’aereo presidenziale verso Roma.

La giornata a Kiev

Prima del faccia a faccia nel Palazzo presidenziale Meloni sarà accompagnata a visitare alcuni dei luoghi che hanno segnato drammaticamente questa guerra come Irpin e Bucha. Dopo l'incontro con Zelensky Meloni affronterà nuovamente il lungo viaggio in treno per tornare in Polonia e da lì decollare il giorno dopo verso Roma.