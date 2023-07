Meloni alla Casa Bianca, incontra Biden: «L’Occidente è unito e difende le regole»

Ascolta la versione audio dell'articolo

La premier Giorgia Meloni è giunta alla Casa Bianca per incontrare il presidente Usa Joè Biden. È la prima trasferta americana per la presidente del Consiglio. In mattinata ha incontrato i leader di diversi gruppi parlamentari Usa al Congresso.

Non lasciare più scoperta l’area del Mediterraneo. E quell’Africa che ha, invece, grande potenziale da sviluppare, non solo per fermare l’ondata sempre più impetuosa dei migranti. E come liberarsi dalla morsa del memorandum sulla via della Seta, perché i rapporti con Pechino sono sì “imprescindibili” ma altrettanto “pericolosi”, si sottolinea negli Usa. Sono due fondamentali temi trattati, insieme alla questione ucraina, nel corso del faccia a faccia. I due leader si incontrano, finalmente, nello Studio Ovale. Oltre a ribadire gli ottimi rapporti tra Italia e Stati Uniti e a confermare l’impegno comune per Kiev, affrontano i dossier considerati “strategici” dall’una e dall’altra parte.

Prima di raggiungere la Casa Bianca, Meloni ha incontrato lo speaker del Congresso Kevin McCarthy. «Molte cose stanno cambiando intorno a noi - ha detto al termine del faccia a faccia - ma c’è qualcosa che alcuni non si aspettavano e cioè che l’occidente è unito e vuole difendere il mondo basato sulle regole. Senza un mondo basato sulle legge internazionali vivremmo in mondo basato sul caos nel quale chi è militarmente più forte può invadere il vicino e questo non è il mondo nel quale vogliamo vivere: vogliamo vivere in un mondo che rispetti sovranità e libertà».

La citazione di Fallaci a Capitol Hill, Usa patria della libertà

«Una grande scrittrice e giornalista italiana, Oriana Fallaci, una volta ha riassunto in poche parole perché gli italiani amano questa nazione. Permettetemi questa citazione: “L’America è una nazione speciale. Un paese da invidiare, per cose che non hanno nulla a che fare con la ricchezza, il potere, la supremazia militare e così via. E sai perché? Perché è nato dal bisogno dell’anima, dal bisogno di avere una patria e dall’idea più sublime che l’uomo abbia mai concepito: l’idea di libertà, ancora meglio, di libertà sposata con l’idea di uguaglianza». Lo ha detto la presidente del Consiglio nel corso del pranzo nella sala dei ricevimenti della Camera dei Rappresentanti, la Rayburn Room, con McCarthy e alcuni membri del Congresso. Meloni e McCarthy hanno tenuto un breve discorso per un brindisi di benvenuto. «Questo - ha aggiunto - è il motivo per cui credo che l’America sia così forte. Ha una forte identità radicata negli ideali di libertà e democrazia. Nella sua Costituzione è sancita la ricerca della felicità per tutti i suoi cittadini. Questo è ciò che rende l’America un leader naturale nel mondo. E il Congresso degli Stati Uniti è il principale custode di questi principi».

Meloni illustra ai senatori Usa il piano italiano per l’Africa

Fonti italiane hanno spiegato che l’incontro con i senatori al Congresso, di circa 45 minuti, si è svolto in un clima molto positivo. Il presidente della Commissione esteri, il senatore Bob Menendez, ha discusso con la premier di Global South e Meloni ha illustrato il lavoro diplomatico che l’Italia sta svolgendo per l’Africa. Menendez è rimasto “impressive” per il lavoro che l’Italia sta portando avanti su queste questioni.