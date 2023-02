Meloni in viaggio verso Kiev: ecco cosa dirà a Zelensky

Ascolta la versione audio dell'articolo

Giorgia Meloni è in viaggio verso Kiev per l'incontro con Volodymyr Zelensky. La premier farà prima tappa a Varsavia dove molto probabilmente avrà un faccia a faccia con il suo omologo polacco Mateusz Morawiecki, che è anche uno dei suoi maggiori alleati in Europa nonché tra i paesi più determinati a contrastare l'invasione russa. E in Polonia infatti arriverà tra poco anche il presidente statunitense Joe Biden.

I discorsi di Biden e di Putin

Martedì 21 febbraio Biden terrà un discorso nel quale ribadirà il sostegno della Nato e dell'Occidente alla resistenza Ucraina. Lo stesso giorno Putin parlerà a Mosca, a tre giorni dall’anniversario del 24 febbraio, quando i carri armati con la zeta dipinta in bianco avviarono “l'operazione speciale”.

Meloni ribadirà il pieno sostegno dell’Italia al popolo ucraino

Giorgia Meloni in quelle ore sarà invece a Kiev per ribadire al presidente ucraino il pieno e convinto sostegno dell'Italia alla battaglia per la libertà che sta portando avanti con il suo popolo. Meloni e Zelensky si sono visti già il 9 febbraio scorso a Bruxelles in occasione del consiglio europeo. Un colloquio allora di pochi minuti nel quale però la presidente del consiglio confermò al leader ucraino l'invio del sistema antiaereo e antimissile Samp-T prodotto assieme ai francesi.

Meloni nel segno di Draghi

La trasferta a Kiev Meloni l'aveva messa in agenda fin dal suo insediamento. L'appoggio “incondizionato” all'Ucraina non è mai stato in discussione e lo aveva manifestato già da leader dell'opposizione schierandosi con il suo predecessore Mario Draghi che in più occasioni la ringraziò per questo pubblicamente. Certo il viaggio di Meloni avviene in un contesto assai diverso da quello che Draghi fece nel giugno dello scorso anno. L'allora presidente del consiglio italiano aveva accanto a se nel vagone che lo portava a Kiev Emmanuel Macron e Olaf Scholz e la foto che li ritrasse è diventata il simbolo del sostegno dell'Europa all’Ucraina.

La premier sola in viaggio verso Kiev

Oggi su quello stesso vagone Meloni sarà sola. I rapporti con la Francia restano tesi e anche con la Germania c'è una certa freddezza. Anche il sentimento verso Kiev è diverso da allora. Le ultime uscite di Silvio Berlusconi contro Zelensky e filo Putin non hanno certo aiutato la premier e questa trasferta, in questo particolare momento, servirà anche a cancellare i dubbi degli alleati (e di Kiev) sulla tenuta della posizione italiana.