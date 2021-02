Memphis, il design gioioso di Sottsass & C in mostra a Milton Keynes 150 creazioni del gruppo in una esposizione dal titolo “Memphis: Plastic Field” alla MK Gallery di Nicol Degli Innocenti

150 creazioni del gruppo in una esposizione dal titolo “Memphis: Plastic Field” alla MK Gallery

3' di lettura

E' il perfetto antidoto al grigiore dell'inverno in lockdown: a quarant'anni di distanza le creazioni giocose e coloratissime del gruppo Memphis hanno ancora il potere di rallegrare e divertire. E' una gioia per gli occhi e per la mente vederne riunite oltre 150 in una mostra dal titolo “Memphis: Plastic Field” alla MK Gallery a Milton Keynes.



Fondato dall'architetto Ettore Sottsass nel 1981 assieme a un gruppo di giovani collaboratori, il gruppo Memphis è stato una ventata d'aria nuova che ha cambiato il design e l'architettura e ha influenzato la moda, il cinema e anche la musica per molti anni.

Loading...

Leggi anche Il giovane Rembrandt in viaggio verso l’empireo dei più grandi

Nato come reazione al modernismo imperante dell'epoca all'insegna della funzionalità e del cosiddetto buon gusto.“Essere funzionale non basta -, diceva Sottsass -. Il design dovrebbe anche essere sensuale e emozionante”. I colori vivaci possono “accendere” il cervello e forme e materiali inattesi svegliare i sensi. Il laminato plastico esce dalla cucina ed entra di prepotenza in salotto, mettendo in mostra l'intensità di colore che questo materiale “povero” consente.

Angoli retti e morbide curve

I designer di Memphis abbinano angoli retti e morbide curve, propongono idee sorprendenti e combinazioni inusuali che Barbara Radice, direttrice artistica del gruppo e moglie di Sottsass, chiamava “matrimoni inaspettati”. Utilizzano materiali diversi che di solito non venivano usati insieme, come legno e plastica, laminato e ottone, lacca e specchi, alluminio e tessuto. Stesse combinazioni inusuali per i colori, abbinando tinte pastello a colori vivaci, e per le consistenze, sovrapponendo il grezzo al liscio e la tinta unita alle decorazioni.



Memphis alla MK Gallery Photogallery20 foto Visualizza

Le loro creazioni sono andate ben oltre una nuova linea di mobili e accessori per arredamento, luci, lampade, vasi e tappeti, collezionate da esteti come David Bowie e Karl Lagerfeld.