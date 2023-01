Memphis, per l’Fbi il video dell’afroamericano ucciso dagli agenti «è scioccante». Stanotte la pubblicazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

La città di Memphis e l’intero Paese si stanno preparando alla pubblicazione di un video della polizia che ritrae cinque agenti che picchiano ferocemente un uomo di colore, poi morto in seguito a un’emorragia celebrale provocata dalle percosse.

La morte di Tyre Nichols ha provocato giovedì l’accusa di omicidio contro gli agenti e l’indignazione per l’ultimo caso di brutalità della polizia nel Paese.

Nichols è morto tre giorni dopo un diverbio con gli agenti durante un controllo stradale il 7 gennaio. Il procuratore distrettuale della contea di Shelby, Steve Mulroy, ha dichiarato che il video dell’arresto sarà reso pubblico venerdì notte ora italiana. C’è il timore di proteste violente non solo a Memphis ma in tutto il Paese.

“Quanto è accaduto” a Memphis “è tragico. Ho visto il video ed è scioccante”. Lo afferma il capo dell’Fbi, Chris Wray, sottolineando che tutto è pronto nel caso in cui ci fossero proteste fuori controllo.

“Nel video si vede un disprezzo per la vita”. Lo afferma il capo della polizia di Memphis Cerelyn Davis in un’intervista a Cnn. Il video è simile se non peggiore di quello del 1991 di Rodney King, che scatenò proteste e violenze a Los Angeles. “Non penso di aver mai visto qualcosa di più orribile e disgustoso”, ha aggiunto Davis.