Mennea, la “Freccia del Sud” che sconvolse l’atletica mondiale

Non è mai stato facile avvicinarsi a Pietro Paolo Mennea, l'uomo più veloce del mondo sui 200 metri dal 1979 al 1996. Non è mai stato facile perché Pietro viveva come correva e correva come viveva. Sempre lanciato, sempre con un avversario da battere, con un traguardo da afferrare. Dentro aveva un fuoco, un fuoco sempre acceso. Che ustionava chi si avvicinava. E che lo rendeva quasi un alieno, abrasivo, inafferrabile anche a se stesso.

Anche quando ha lasciato la pista, dopo 530 gare e 17 anni di agonismo, non si è fermato. Ha ripreso a correre più di prima per recuperare il tempo perduto. Un'attività forsennata. Quattro lauree, 23 libri, un intenso impegno da avvocato e da europarlamentare. Ogni tanto si fermava per partecipare a un dibattito, a qualche conferenza dove si divertiva a spiegare che lui, l'uomo più veloce del mondo, non era un superdotato come Usain Bolt o Tommie Smith. No, lui era un ragazzo di Barletta, bassino e poco muscoloso, venuto su con la pasta al forno di mamma Vincenza. «Se ho fatto quello che ho fatto - diceva Mennea, lo devo solo a una cosa: che ho lavorato come un pazzo. Anche sei ore al giorno. Mi allenavo sempre, anche di nascosto. Perfino il mio allenatore, Carlo Vittori, spietato come me, ogni tanto mi diceva che potevamo andare, che avevamo finito. Ma io niente, andavo avanti, perché non ho mai avuto paura della fatica…».

Che fenomeno, Pietro Paolo Mennea, nato a Barletta il 28 giugno 1952 e morto nel 2013, per un improvviso tumore che se l'è portato via proprio il primo giorno di primavera, come sua madre cui era legatissimo. «Lei voleva che studiassi, che non mi facessi travolgere dal demone dello sport. Per farmi capire che non scherzava, un giorno mi ha tirato un bicchiere in testa. Quel bicchiere non me lo sono mai scordato».

Un atleta diverso dagli altri

In una disciplina di atleti straordinari, di giganti alti quasi due metri o comunque di muscolatura possente, Pietro Mennea è una strana un'eccezione, un Calimero piccolo e bianco, che perfino il suo allenatore, Vittori, quando per la prima volta lo vede correre ad Ascoli nel 1968, non lo prende sul serio. «Sì, mi disse che ero bravino, ma pallido e tutto ossa. Che avrei dovuto mangiare tante bistecche», racconterà divertito anni dopo Mennea. «Non è vero», smentirà lo stesso Vittori. «Pietro aveva fatto il record nei 300 metri, ma mi sembrava un pugliese glabro e scomposto. In realtà era già forte, solo che mi ero fatto imbrogliare dalle apparenze».

Scappa sempre in avanti, Mennea. Anche da ragazzo. Figlio di un sarto e di una casalinga, due fratelli e una sorella, Pietro non sta fermo. Studia ma sente il richiamo della corsa, delle sfide con gli amici. Va forte, soprattutto sulle distanze brevi. E a Barletta si fa un nome. Al punto che lo vengono a sfidare da fuori. Ma con delle auto: Porche, Alfa Romeo 1750 , lui a piedi e loro al volante sui 50 metri. «Di sera io ero già a letto e mi venivano a cercare. Facevano delle scommesse, ma io al massimo mi guadagnavo un biglietto per il cinema. Comunque, vincevo sempre io…». È un'Italia ormai fuori dalle durezze del Dopoguerra. C'è aria di movimento, c'è il vento del '68. E Mennea quel vento se lo porta con sé, anche se alla politica non si interessa. Vuole correre, quello è il suo chiodo. È disposto ad ogni sacrifico. E dopo aver preso il diploma di ragioneria, molla gli amici e la famiglia per andare nell'unico posto che può disciplinare il suo fuoco interiore. Il centro Bruno Zauli di Formia, un severo convento dello sport, dove si può lavorare dalla mattina alla sera.