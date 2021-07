Meno acciaio dalla Cina (ora che forse ci servirebbe)

3' di lettura

Il prezzo dell’acciaio si mantiene a livelli record in Europa come negli Stati Uniti e anche le difficoltà di rifornimento continuano (ormai da mesi) ad affliggere le imprese utilizzatrici. Ma la Cina oggi non viene più all’assalto dei mercati.

Le offerte di metallo dai fornitori del Paese asiatico scarseggiano, nonostante il mercato domestico sia meno remunerativo di quelli esteri. E mentre nel resto del mondo l’industria siderurgica corre in risposta al boom di domanda e ai margini finalmente generosi...