Meno auto private ma più margini e ricavi nei trasporti del futuro

L'economia circolare è fondamentale per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità sui quali oggi l’Automotive è in ritardo. Gli investimenti, secondo CapGemini, sono andati a rilento dal 2019, mettendo a rischio gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sulle emissioni al 2050. Tempo per recuperare ce n’è. Secondo un nuovo studio di Bain & Company, dal titolo “Reuse, Remanufacturing, Recycling, and Robocabs: Circularity in the Automotive Industry”, con il riciclo, un uso più efficiente dei materiali e lo sviluppo di nuovi modelli di business per la mobilità, le emissioni associate ai materiali utilizzati nella produzione di ogni veicolo potrebbero essere ridotte del 60% entro il 2040. E sempre entro il 2040, l'uso di materiali riciclati nella produzione del settore in Europa potrebbe più che raddoppiare, passando dall’attuale 20-25% a circa il 60%.

Veicoli riciclabili al 100% (quasi)

Secondo l’analisi, i nuovi veicoli prodotti nel 2040 potrebbero essere riciclabili quasi al 100%, rispetto all'attuale 75-80%. Un aumento di sei volte nell'uso di parti riciclate nelle riparazioni auto - passando da solo il 2% nel 2020, al 10-15% entro il 2040 - potrebbe nel frattempo garantire una migliore circolarità per tutta la durata di vita di un veicolo.

L'Ue punta in particolare ad alzare notevolmente il tasso di riciclo dei materiali delle batterie entro il 2030: 70% per il litio e 95% per cobalto, rame e nichel. Le nuove norme prevedono anche un aumento della misurazione delle emissioni di carbonio, richiedendo che l'impronta carbonica della batteria e altri elementi tecnici siano monitorati durante l’intero ciclo di vita.

La domanda delle generazioni Z e Y

Anche il cambiamento delle abitudini dei consumatori darà un sostanziale contributo. «I cambiamenti saranno favoriti dalla domanda delle generazioni Z ed Y - osserva Gianluca Di Loreto, partner di Bain & Company - con il passaggio per esempio dal possesso all’utilizzo e lo sviluppo del business del noleggio. Il business dei Robocab (taxi a guida autonoma, ndr) ha un potenziale significativo: entro il 2040 le auto private potrebbero rappresentare solo il 40% dei chilometri di trasporto urbano in tutto il mondo, rispetto all'attuale 65%».

L’importanza delle partnership

Il rapporto di Bain evidenzia come la circolarità possa portare benefici significativi anche al di là della riduzione dell'impronta di carbonio: strategie circolari migliorano la resilienza delle supply chain automobilistiche, tema fondamentale nell’attuale contesto geopolitico, riducono i costi dei materiali nel lungo periodo, aumentano i margini e attivano nuovi flussi di ricavi. «Tutti questi cambiamenti - conclude Di Loreto - indicano la necessità per le case e i componentisti di innovare rapidamente per rimanere al passo con la rivoluzione dei trasporti. In questo contesto, le partnership si riveleranno fondamentali».