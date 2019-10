Meno azioni e più tempo: l’Ipo di Newlat prosegue

La società ha poi indicato «di aver ricevuto ordini sufficienti a coprire le azioni oggetto del collocamento istituzionale (come modificato) all’interno del range di prezzo comunicato in data 8 ottobre 2019 (cioè fra 5,80 e 7,30 euro per azione)» e che questi «ordini dovranno essere confermati dagli investitori istituzionali alla luce della nuova struttura dell’offerta». In questo modo l’offerta verrà ridotta da 100 milioni a 84 milioni di euro (compresa la greenshoe). L’inizio delle negoziazioni è previsto per il 29 ottobre prossimo.

In tutto, secondo indiscrezioni, sarebbero comunque una sessantina gli investitori che avrebbero deciso di aderire all’offerta. Nel parterre ci sarebbero tutti i maggiori fondi istituzionali italiani e alcuni asset manager tedeschi e del Nord Europa, oltre a qualche gruppo francese. Ridotta invece la presenza di investitori inglesi, poco focalizzati nell’ultimo periodo sulle small e mid cap italiane intenzionate a quotarsi. Il prezzo medio delle adesioni, secondo i rumors, sarebbe attorno ai 6 euro.

L'offerta è tutta in aumento di capitale: la quota di controllo resterà in mano ad Angelo Mastrolia e alla sua famiglia, mentre le risorse serviranno a finanziare la crescita esterna e le possibili acquisizioni.

Nell’ambito dell’offerta, Equita Sim, Hsbc e Société Générale agiscono in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner. Equita Sim è anche come sponsor.