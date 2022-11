Meno consumi e più lavoro agile, le strategie dei comuni contro il caro bollette

Ascolta la versione audio dell'articolo

Strategie diverse per contenere l’esplosione dei costi energetici: c’è chi aumenta lo smart working, chiudendo anche gli uffici il venerdì; c’è chi punta su meno illuminazione (anche a Natale), led e riscaldamenti al minimo. Tutte le misure in campo contro i rincari adottate dai comuni di Bologna, Firenze, Roma, Ancona, Pescara e Perugia sono il focus del Rapporto Centro, in edicola venerdì 25 novembre e distribuito con Il Sole 24 Ore in Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise.

Le interviste

Il neo prefetto di Roma, Bruno Frattasi, annuncia un’azione triplice contro le presenze pervasive della mafia nel tessuto economico della capitale: «Interdittive antimafIa; misure di prevenzione fino al sequestro e la confisca; piena intesa e collaborazione con la Procura della Repubblica». E azione «sistematica sulle piazze dello spaccio».

Le strategie anti crisi

Su questo numero, l’accordo di filiera tra Intesa Sanpaolo e l’Ospedale Bambino Gesù di Roma. Tra le azientd che resistono alla crisi, il gruppo Palmieri, sull’appennino bolognese, che è diventato leader mondiale nella progettazione e costruzione di attrezzature di taglio per scavare tunnel e pozzi minerari. C’è poi il caso della livornese ErreDue, che realizza macchinari per creare idrogeno pulito e ora sbarca in Borsa

Le professioni più richieste

Nel 2021, secondo un’elaborazione dell’Osservatorio di 4.Manager per Il Sole24Ore sulle imprese delle regioni del Centro, il “mismatch” (come valore medio) tra le professioni richieste dalle aziende e quelle offerte dal mercato è salito al 46%, dopo che nel 2020 si era attestato al 40,8%.