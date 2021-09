Meno Covid, più Giochi: l’anno d’oro dello sport premia la Lombardia

Sono ben sei le province che lasciano la fascia alta della classifica: in primo luogo Bologna (11ª), al vertice lo scorso anno, che vanta però due successi di peso nelle classifiche parziali del basket e del nuoto. Bolzano e Vicenza - quarta e quinta nel 2020 - sono 17ª e 26ª, penalizzate da risultati olimpici non di rilievo; stesse valutazioni per Lecco (ora 20ª), che comunque rimane in testa alla voce “sport e bambini”. Torino perde cinque posizioni piazzandosi 14ª e viene superata da Milano fra le grandi aree metropolitane, rimanendo davanti a Roma (19ª, in progresso di 12 posizioni e leader per “tasso di praticabilità sportiva” e “imprese dello sport”) e Napoli. Fuori dalle “dieci” anche Padova (25ª).

Da sottolineare, fra le altre cose, la doppia vittoria di Aosta - 29ª nella graduatoria generale - per gli sport invernali e per la relazione tra sport, turismo e natura. In complesso sul podio salgono 53 province di 17 regioni (mancano solo Calabria, Umbria e Basilicata): Trieste con otto podi precede Livorno (cinque), Genova, Trento, Bolzano, Rimini, Milano, Varese e Macerata (tutte a quattro).

Il Mezzogiorno resta sul fondo

Scende al 22° posto Cagliari (era 15ª), ma mantiene la leadership del Mezzogiorno. Nonostante le medaglie olimpiche conquistate a Tokyo (poco meno di 20, con tre ori individuali della Puglia) non decollano le altre province meridionali. Dopo Cagliari troviamo Brindisi in 56ª posizione, spinta dall’oro di Vito Dell’Aquila nel taekwondo, seguita da Napoli (57ª) e Bari (58ª). Sempre grazie ai successi alle Olimpiadi - rispettivamente l’oro di Lorenzo Patta con la fantastica staffetta 4x100 e quello di Luigi Busà nel karate - Oristano (68ª) e Siracusa (69ª) recuperano diverse posizioni. Ma comunque sono tutte meridionali le ultime nove posizioni, con il Sud Sardegna che eredita da Enna la maglia nera.

