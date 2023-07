Meno credito, più emissioni. Perché i bond resistono al caro tassi

3' di lettura

Rischio recessione alle porte, condizioni finanziare sempre più rigide per la crescita più rapida dei tassi che si sia vista negli ultimi decenni? Niente sembra spaventare i mercati del credito, almeno in apparenza e per il momento. Al pari di ciò che è successo per le Borse, il mondo corporate europeo che ricorre al finanziamento obbligazionario ha vissuto sei mesi al di sopra delle attese, schivando appunto gli ostacoli che il percorso pur accidentato ha posto lungo la strada.

