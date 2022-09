Meno deleghe e più telematica: così la spinta a partecipare alla mediazione

Quanto alle conseguenze derivanti dalla mancata partecipazione (personale) alla mediazione, viene ribadita l’improcedibilità della domanda giudiziale con riguardo alla parte che ha interesse ad avviare l’azione giudiziaria, sia nei casi in cui la mediazione preventiva è obbligatoria per legge (e il novero delle materie viene esteso ad altri àmbiti), sia quando è disposta dal giudice nel corso del processo, sia quando la mediazione è stata prevista da una clausola contenuta in un contratto o in uno statuto o atto costitutivo.

Viene poi raddoppiata sanzione pecuniaria da versare in favore dell’Erario per l’ingiustificata assenza in mediazione della parte invitata (importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio), con la trasmissione della sentenza all’autorità di vigilanza (per i soggetti vigilati) e al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti (per le pubbliche amministrazioni).

Viene anche introdotta una sanzione pecuniaria che il giudice potrà disporre su richiesta e in favore della controparte, da quantificare equitativamente e, comunque, in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

Inoltre, lo schema di decreto legislativo regolamenta la mediazione telematica, sfruttando anche l’esperienza maturata negli ultimi anni a causa dell’emergenza sanitaria. La riforma punta a valorizzare la possibilità per le parti di incontrarsi sia pur a distanza attraverso l’utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo che assicurino la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

Se la modalità di partecipazione principale resta quella in presenza, viene previsto che ciascuna parte possa chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto. Ciò consentirà di superare una serie di ostacoli alla partecipazione delle parti, soprattutto quando esse vivono in luoghi distanti o quando si tratta di enti pubblici o società i cui soggetti delegati non possono partecipare in presenza anche solo per ragioni organizzative.