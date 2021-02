Meno di due giorni per aprire un conto con una banca fintech, ben 14 con una tradizionale

Banche tradizionali in affanno per tenere il passo

Dai risultati del lavoro emerge chiaramente come le banche tradizionali stiano ancora lottando per tenere il passo con le richieste in continua evoluzione di tecnologia e risorse dei consumatori, mentre l’ascesa del fintech indica il gradimento dei newcomers.In termini di miglioramento dell'esperienza utente, le banche si stanno avvicinando al livello di servizi offerto dalle società fintech. Non mancano i buoni esempi. Se tra le fintech bank che rispettano i tempi ci sono N26 e Revolut , tra le banche tradizionale Mediolanum e IntesaSanpaolo, nonostante il numero di click sia tra i 70 e gli 80 click, hanno un percorso 100% full digital, con attivazione del conto nel giro di 48 ore.

«Dalle evidenze che sono emerse - sottolinea Fabio Marras, Ceo e fondatore di Fintastico - è possibile rispondere in maniera affermativa alla domanda da cui siamo partiti, ovvero perché il fintech sta davvero influenzando l'evoluzione delle banche tradizionali, soprattutto nella costruzione di processi che non prevedano più il passaggio in filiale. Nei prossimi anni è facile attendersi dei miglioramenti anche nella costruzione di processi multicanale (apertura da App, per esempio) e nello snellimento dei passaggi che portano le banche tradizionali ad avere oggi onboarding che durano fino a 15 giorni».

Dal lato costi non sempre le digital battono le tradizionali

Questo studio conferma quello che può sembrare un luogo comune, ovvero che le fintech sono mediamente più efficienti delle banche tradizionali nei processi di attivazione dei nuovi clienti. «E questa maggior efficienza la si può ritrovare anche nella personalizzazione dei servizi - aggiunge Marras - e, più in generale, della cosiddetta “user experience”. Ed è su questo fronte, infatti, che le fintech sfidano le banche tradizionali». La stessa cosa non si può dire sul fronte dei costi. «È vero che il piano tariffario base di un conto digitale è più economico di un conto corrente bancario tradizionale - aggiunge Marras- ma basta osservare i differenti piani e i relativi canoni d’uso offerti ai clienti, per accorgersi che la scommessa delle fintech è creare e vendere servizi di qualità (premium) con costi che sono inimmaginabili per una banca tradizionale». Giusto per citare qualche esempio: il piano Metal di N26 costa 16.90 euro al mese, il piano Revolut Metal costa 13.99 euro al mese, il piano Premium Super Green di Bunq 16.99 euro al mese. Sul fronte dei costi c’è ancora spazio per una maggiore efficienza per le banche fintech, che potrebbe arrivare via via con l’aumento delle masse.