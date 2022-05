Meno energia, meno rifiuti: l’estate dei concerti green di Live Nation

Già in occasione del mega evento di Trento con il concerto di Vasco Rossi che ha inaugurato lo scorso 20 maggio la Trentino Music Arena, Live Nation si è avvalsa della collaborazione dell'official water partner S.Bernardo che ha deciso di promuovere la raccolta differenziata e nello specifico della plastica, in tutte le grandi arene dell'estate del Komandante.

S. Bernardo ha messo a punto, con Live Nation, una campagna di comunicazione che avrà come focus l'ideazione di isole per la raccolta differenziata e di isole ecologiche per sola plastica della loro bottiglia elicoidale Ely 100% riciclata. Sui social, inoltre, verrà lanciata una campagna digital con l'hashtag #100X100 per sostenere l'attività di riciclo con la possibilità di condividere foto e video sui propri profili social ma anche su quelli di Live Nation e di Acqua S.Bernardo.

Riduzione degli sprechi

Con l'obiettivo di perseguire una policy di riduzione dell'uso dei prodotti, i maggiori Festival italiani – il Firenze Rocks, Milano I-Days e Milano Rocks – provvederanno a dotare tutto lo staff impiegato nel backstage dei concerti di circa 3000 bottiglie riutilizzabili, in acciaio inossidabile e dal design iconico, fornite dal partner 24Bottles.

Una collaborazione che si rinnova e si amplia, confermata in un anno fondamentale per 24Bottles, che ha ottenuto la certificazione CarbonNeutral®: l'impatto di ogni bottiglia è completamente azzerato dai progetti di sostenibilità supportati dal brand che è anche una B Corporation. Inoltre, per ogni borraccia riempita si evita il rilascio di 0,08 kg di anidride carbonica nell'atmosfera.

In questo modo la parte backstage dei Festival sarà plastic free e permetterà allo staff e alle crew di ridurre consumi eccessivi di acqua e di ridurre al minimo la plastica monouso.