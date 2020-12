Meno entrate più risparmi, per gli italiani in pandemia. Cresce la consulenza A fronte del calo del Pil e dei contraccolpi per le famiglie su salari e stipendi, nell'anno del Covid i risparmi degli italiani sono aumentati di circa il 6 per cento. Contrazione dei consumi a fine precauzionale di Antonio Criscione

4' di lettura

Gli investitori italiani non si sono lasciati spaventare nei momenti più acuti della pandemia. E mentre erano chiusi in casa per il primo e severo lockdown oltre a cantare dai balconi, hanno cercato di farcela anche sui mercati finanziari. Infatti «durante le settimane in cui i mercati azionari registravano picchi di volatilità legati alla diffusione del Covid-19 (ossia nel periodo 24 febbraio - 3 aprile 2020), l'attività degli investitori retail italiani su titoli domestici ha mostrato una netta...