Meno grassi e più fibre: la spesa degli italiani è meno calorica e più salutista

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Meno zuccheri e grassi e più fibre. Così cambia la composizione del cibo acquistato dagli italiani secondo l’Osservatorio Immagino, che ha elaborato le tabelle nutrizionali di 77.726 referenze messe nel carrello dagli italiani tra giugno 2021 e giugno 2022.



«Guardando all’andamento dei singoli macronutrienti – si legge nell’Osservatorio – emerge il consolidamento dei trend già visti nell'anno finito a giugno 2021, e talvolta già visti anche nei periodi precedenti. In sostanza, continua a calare l’apporto fornito al metaprodotto Immagino dagli zuccheri, mentre quello di carboidrati e proteine resta sostanzialmente stabile. Prosegue, invece, l’ascesa delle fibre e in misura maggiore rispetto all’anno finito a giugno 2021, e si accentua il calo dei grassi e dei grassi saturi».

Cambiamenti che portano al taglio dell'apporto calorico medio che si attesta ora a 177,9 calorie per 100 g/100 ml, in calo annuo del-0,6%.

Loading...

Grassi in calo e fibre in aumento

La componente dei grassi è stata quella che si è maggiormente contratta con un calo dell’1,5% mentre nell’anno mobile precedente era rimasta stabile. «I responsabili di questo trend sono l’olio extravergine d’oliva, le uova, l’olio di semi, il burro, i biscotti tradizionali, l’olio di oliva, la frutta secca con guscio, le mozzarelle,il mascarpone, il latte Uht, le creme spalmabili dolci e la panna – si legge nell’Osservatorio – che hanno subìto una contrazione delle vendite. Importante anche il calo dei grassi saturi (-1,4%)».

Le fibre, invece, hanno migliorato il trend espansivo (+1,3% nell'anno finito a giugno 2022 contro il +0,8% dei 12mesi precedenti) «confermandosi ancora una volta il nutriente in maggiore ascesa nella dieta degli italiani». L'aumento è legato all’espansione dei consumi di prodotti come gli alimenti per sportivi, la frutta secca senza guscio, i primi piatti pronti, le verdure di quarta gamma, i legumi, i cereali conservati, le piadine, gli snack dolci, gli altri fuoripasto salati, il pane da tramezzino e i sostitutivi del latte Uht.

Proteine e carboidrati stabili

L’apporto in termini di proteine è rimasto pressoché stabile, un dato che sembra contrastare con il “successo mediatico” di questa componente nutrizionale e il moltiplicarsi dei prodotti che ne pubblicizzano la ricchezza. Ma questo si spiega principalmente, secondo l’Osservatorio con la contrazione dei consumi di prodotti naturalmente ricchi in proteine, come «uova, farine e miscele, latte Uht e fresco, mozzarelle, pasta di semola,biscotti tradizionali, paste filate uso cucina, pesce surgelato naturale, würstel e frutta secca con guscio».