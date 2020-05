Meno green bond e più emissioni social

La crisi sostiene la crescita dei bond sociali

Questi numeri sono destinati a salire dal momento che governi, agenzie sovranational e imprese hanno già iniziato ad utilizzare questa tipologia per finanziare l’emergenza coronavirus a tutti i livelli. Molti paesi europei hanno emesso titoli di Stato senza necessariamente citare lo scopo dell’emissione, ma l’intenzione era chiara. Sul fronte degli investitori, la risposta è stata positiva con ordini molto grandi e un numero elevato di sottoscrittori: secondo i calcoli del FMI i governi hanno già stanziato aiuti per fiscali per un totale di 8 mila miliardi di dollari secondo i calcoli del FMI allo scopo di migliorare i sistemi sanitari, aumentare la capacità degli ospedali, attrezzature per i reparti ospedalieri e per i medici, per lo sviluppo dei vaccini. Oltre alle emergenze sanitarie i governi hanno l’esigenza di dare sostegno all’economia, alle imprese, alle fasce sociali più vulnerabili della popolazione, ma anche per attuare programmi di investimento su larga scala.

LE EMISSIONI DEI GOVERNI DURANTE LA CRISI COVID-19

Dai governi alle agenzie sovranational la raccolta di “Covid-bond”

A differenza dei governi, le agenzie sovranazionali sono andate sui mercati dei capitali a seguito della crisi mettendo in chiara evidenza l’uso dei proventi per sostenere la lotta al virus. Come nel caso dell’International Finance Corporation (IFC), parte della Banca Mondiale (per un miliardo di dollari emesso l'11 marzo), la Banca europea per gli investimenti (un miliardo di dollari emesso il 1 aprile), African Development Bank (3 miliardi di dollari il 2 aprile), Council of Europe Development Bank (un miliardo di dollari il 2 aprile) e la Banca Mondiale (8 miliardi di dollari emessi il 25 aprile, seguiti da altri tre in rapida successione, portando il totale a 15 miliardi di dollari): tutti questi emittenti hanno ricevuto di un’enorme domanda da parte degli investitori che così facendo hanno contribuito a sostenere strumenti finanziari per questa emergenza.

I BOND DELGATI A COVID-19

Data l’emergenza della crisi, molti emittenti non hanno avuto il tempo di seguire le procedure per ottenere l’etichetta di social bond, ma l’obiettivo è stato specificato nei prospetti. Secondo la banca francese Natixis CIB tali obbligazioni «sono state, nel complesso, accolte favorevolmente dal mercato, come dimostrato dall’ampia sottoscrizione degli ordini (che sono stati tra tre volte e sette volte la domanda). Inoltra, la presenza di investitori specializzati in ESG segnala come queste obbligazioni rientrino nelle loro strategie di investimento».