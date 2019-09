Meno imprese, turismo e lavoro, la ricostruzione resta al palo. Viaggio nelle regioni colpite dal sisma. Sul Centro in edicola il 13 settembre A tre anni dalle scosse del 2016 gli effetti del terremoto sull'economia del Centro Italia, le difficoltà di cittadini e aziende, i piani per il rilancio, le storie di chi riesce a farcela

Amatrice, a 3 anni dal sisma la ricostruzione ancora non decolla

Meno imprese, meno turisti, meno residenti. A tre anni dalle scosse del 2016 gli effetti del terremoto sull’economia del Centro Italia, le difficoltà di cittadini e aziende, i piani per il rilancio, le storie di chi riesce a farcela. Il modello Emilia Romagna. Viaggio del Sole 24 Ore nelle aree colpite dal sisma del 2016. Ma anche i progetti del gruppo Iccrea sul territorio per famiglie e imprenditori. La partita sulla Fiera di Roma e il Ponte elettrico tra Italia-Montenegro in fase di collaudo. La sfida hi-tech di Poggipolini.

