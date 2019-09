Meno imprese, turisti e residenti la lenta agonia del Centro Italia Centri storici svuotati. Nelle Marche 4mila residenti in meno, il fatturato delle aziende nel cratere è crollato di sette punti. Da Norcia a Cascia -35% per il turismo. A rischio 300 imprese all'Aquila di Raffaella Calandra

Crolli post sisma. In Umbria i crolli sono continuati anche nei giorni immediatamente successivi al terremoto del 30 ottobre 2016

È il silenzio la prima misura. Il silenzio di centri storici svuotati. O ancora chiusi. Di saracinesche abbassate e alberghi abbandonati. È questo silenzio, a tre anni dalle scosse, la prima misura degli effetti del terremoto sull’economia del centro Italia. Economia crollata in alcune aree; in lenta ripresa in altre; delocalizzata quasi ovunque; sostenuta da incentivi, ma soffocata dalla burocrazia. In ogni caso, legata ai tempi di una ricostruzione, ferma «al campo delle buone intenzioni», per dirla col vescovo di Rieti. Così nelle Marche, il fatturato delle imprese del cratere è crollato di sette punti; a Norcia, i turisti sono un quarto di tre anni fa; e se tra Amatrice e dintorni ci sono più aziende attive è sul numero di lavoratori che resta la frattura. Cifre che hanno portato il centro storico dell’Aquila a diventare, a dieci anni dal sisma, ad alto tasso di declino commerciale. Eppure, in viaggio tra zone rosse, ponteggi immobili e casette d’emergenza, si incontrano imprenditori determinati a trasformare «la distruzione in rilancio». Ed è con «rinnovata fiducia», per dirla col sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, che i paesi terremotati ora accolgono la promessa del premier, Giuseppe Conte, che di voler «mettere la ricostruzione» in cima all’agenda di Governo, come dichiarato nel discorso per la fiducia.

Nelle Marche meno residenti

Corre lungo la statale 77 la cicatrice dolente delle Marche: 4mila residenti in meno e ancora 30.710 sfollati. Muccia, Camerino, Tolentino; e poi Visso, Ussita e Castelsantangelo: ad ogni uscita, un macigno su un’economia fino al 2016 in equilibrio tra accoglienza, agricoltura e commercio. Ora come la vita dei borghi è altrove, tra prefabbricati e sistemazioni autonome - costate 358milioni- così altrove sono raggruppate le attività produttive. Ma sono 1.229 quelle che hanno presentato le pratiche, per spostarsi lontano da borghi che perdono abitanti e turisti. D’altra parte, delle 17 strutture alberghiere chiuse solo una ha riaperto a Caldarola. I numeri, elaborati da Banca d’Italia e dal centro studi Confcommercio Marche, registrano un crollo del 12% del fatturato delle imprese più vicine all’epicentro; meno 7,5% per l’intero cratere. Solo negli ultimi mesi si nota una timida ripresa. Perdono le aziende più piccole (-9%) e il terziario (-11%). E la sofferenza dell’area blocca l’intera Regione, il cui Pil nel 2017 è cresciuto meno del resto d’Italia: 0,9% a fronte dell’1,5. Nei paesi distrutti restano solo i più anziani e l’indice di vecchiaia supera il 200%. Finanziamenti, progetti e bandi non mancano, come non è mancata la solidarietà. Ma si deve fare i conti con la burocrazia, che ha reso degli imprenditori, come i fratelli Petrucci, titolari di una macelleria ad Arquata del Tronto nell’ascolano, protagonisti di una storia kafkiana. La loro azienda è stata distrutta, ma non gode dei benefici fiscali previsti. «Il primo bando concedeva agevolazioni, per le imprese danneggiate dal sisma di agosto. Noi - ricostruisce Alessandro Petrucci - siamo stati distrutti dalle scosse di ottobre, ma il secondo bando, aperto dopo quel terremoto, escludeva Amatrice, Accumoli e Arquata. Risultato, con un anno di chiusura e 2 milioni di danni, sulla carta siamo come un’azienda di Roma. È paradossale».

Umbria: la crisi di Norcia

Di paradossi parlano anche tra i ponteggi di Norcia, dove ora «è peggio di prima. C’è un secondo terremoto, che sta minando la voglia di vivere, oltre all’economia», sospira Alberto Allegrini, divenuto presidente Confcommercio Valnerina nel momento in cui si è ritrovato «senza un tetto, dopo aver gestito cento stanze per turisti e calciatori». Ma dal 2016 sono proprio i visitatori a mancare a Norcia, a Cascia e lungo il fiume Nera, dove nelle fenditure delle montagne lottano i paesi più dimenticati: tra il 2015 e il 2018, stima la Regione, il turismo è precipitato del 35%. Nel 2015, Norcia contava 150.495 presenze, l’anno scorso 35mila. I gruppi di visitatori sono la merce più ambita, intorno alla Basilica, sventrata, di San Benedetto. E con la maggioranza di hotel da demolire, i turisti non sono più stanziali, con ripercussioni su tutte le attività. La Regione, sollecitata dai commercianti, ha deliberato contributi per i mancati incassi: 3milioni per 296 imprese nel cratere. «La ricostruzione non esiste e la nostra paura è la desertificazione», ammette Allegrini.